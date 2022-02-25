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Haydar Dümen'in kızından mezar taşı tepkisi: 'İsim ve resim saçmalık'
Haydar Dümen'in kızından mezar taşı tepkisi: 'İsim ve resim saçmalık'
Haydar Dümen'in mezar taşına bıyık resmi yapıldı ve eşi Gül Dümen'in de ismi yazıldı. Kızı Gaye Dümen duruma tepki gösterdi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T12:52+0300
2022-02-25T12:52+0300
2022-02-25T12:56+0300
haydar dümen
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Koronavirüse yakalanarak 92 yaşında vefat eden Haydar Dümen için yaptırılan mezar taşına kızı Gaye Dümen'den tepki geldi.Sabah gazetesine konuşan Gaye Dümen, "Babamızın cenazesine gitmemizi engelleyen Gül Dümen'in kendisi de cenazeye gitmemiş! Babamı mezarlıkta ziyarete gittim" diyerek şöyle devam etti:Gül Dümen'in babasıyla konuşmasına izin vermediğini de iddia eden Gaye Dümen, şunları söyledi:Gül Dümen'in telefonlarını engellediği için iletişim kuramadığını iddia eden Gaye Dümen, babasının ölümünü öğrendiği gün, "Senin yatacak yerin yok. Allah senin de hakkını verecek, terbiyesiz... Babam haberim olmadan hastaneye yattı, öldü, defnedildi" diyerek mesaj attığını söyledi.Gaye Dümen ayrıca Gül Dümen'in babasının mirasından çocuklarının ve torunlarının pay alamaması için uğraştığını iddia etti.
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haydar dümen
Haydar Dümen'in kızından mezar taşı tepkisi: 'İsim ve resim saçmalık'
12:52 25.02.2022 (güncellendi: 12:56 25.02.2022) Abone ol
Haydar Dümen'in mezar taşına bıyık resmi yapıldı ve eşi Gül Dümen'in de ismi yazıldı. Kızı Gaye Dümen duruma tepki gösterdi.
Koronavirüse yakalanarak 92 yaşında vefat eden Haydar Dümen için yaptırılan mezar taşına kızı Gaye Dümen'den tepki geldi.
Sabah gazetesine konuşan Gaye Dümen, "Babamızın cenazesine gitmemizi engelleyen Gül Dümen'in kendisi de cenazeye gitmemiş! Babamı mezarlıkta ziyarete gittim" diyerek şöyle devam etti:
"Babama 'Gül-Haydar Dümen' diye mezar taşı yaptırmış. Babamın doğum ve ölüm tarihlerinin olmadığı, bıyık resmi olan ve sanki kendisi de ölmüş gibi adını yazdırdığı bir mezar taşı yaptırmış. Bu nasıl bir saçmalıktır."
Gül Dümen'in babasıyla konuşmasına izin vermediğini de iddia eden Gaye Dümen, şunları söyledi:
“Çok uğraştım babamla görüşmek için ama Gül Dümen babamla evlendikten sonra buna asla müsaade etmedi. İki yıldır ne olur göreyim diye yalvardım, olmadı. Ofise gittim, eve gittim, beni kovdurdu. Babamın yanında her zaman 3 kişi olurdu ve bunlar Gül Dümen'in adamlarıydı. Gül Dümen onları tembihlemişti ve babamla asla yalnız kalamıyorduk. Gül Dümen yoksa da haberdar olup beni oradan göndertiyordu. Babamın vefatını da defnedildikten sonra öğrendik, cenazeye gidemeyelim diye."
Gül Dümen'in telefonlarını engellediği için iletişim kuramadığını iddia eden Gaye Dümen, babasının ölümünü öğrendiği gün, "Senin yatacak yerin yok. Allah senin de hakkını verecek, terbiyesiz... Babam haberim olmadan hastaneye yattı, öldü, defnedildi" diyerek mesaj attığını söyledi.
Gaye Dümen ayrıca Gül Dümen'in babasının mirasından çocuklarının ve torunlarının pay alamaması için uğraştığını iddia etti.