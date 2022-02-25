Haydar Dümen'in kızından mezar taşı tepkisi: 'İsim ve resim saçmalık'

“Çok uğraştım babamla görüşmek için ama Gül Dümen babamla evlendikten sonra buna asla müsaade etmedi. İki yıldır ne olur göreyim diye yalvardım, olmadı. Ofise gittim, eve gittim, beni kovdurdu. Babamın yanında her zaman 3 kişi olurdu ve bunlar Gül Dümen'in adamlarıydı. Gül Dümen onları tembihlemişti ve babamla asla yalnız kalamıyorduk. Gül Dümen yoksa da haberdar olup beni oradan göndertiyordu. Babamın vefatını da defnedildikten sonra öğrendik, cenazeye gidemeyelim diye."