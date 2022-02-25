https://tr.sputniknews.com/20220225/mehmet-ali-celebi-memleket-partisi-uyeliginden-istifa-etti-1054221354.html

Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi üyeliğinden istifa etti: 'Biz' olamadık

Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi üyeliğinden istifa etti: 'Biz' olamadık

Dün, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek partisindeki görevlerini bıraktığını açıklayan Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi, bugün parti üyeliğinden de istifa... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T09:27+0300

2022-02-25T09:27+0300

2022-02-25T09:34+0300

politika

mehmet ali çelebi

memleket partisi

istifa

muharrem ince

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Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi, parti üyeliğinden istifa etti. Çelebi, Twitter'dan yaptığı açıklamada istifa gerekçesini şu ifadelerle açıkladı: "'Ben' değil 'Biz' olamadığımızdan, kuruluş ilkelerine ve rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kuralları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü"Parti üyeliği istifasından önce Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Çelebi, "Bir defa ben değil, biz olmalıyız. Zaten bütün siyasi partiler tek adam yönetiminde. Farklı bir yapı kuralım, ona göre davranalım istedik. Olmadı" demiş ve istifanın eşiğinde olduğunu belirtmişti. Çelebi'nin açıklamaları şu şekilde: Kuruluş ilkelerimize ve rotaya aykırı tutum ve söylemler var. "Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket" diye çıkmadık mı? Üçüncü yol partisi değil mi? "Seçime üç ay kala bakarız, asla Cumhur, belki Millet" diyerek, Millet İttifakı'na göz kırpmak olur mu?İmamoğlu tartışması nedir?Çeşitli söylentiler çıktı görüşme var diye. Biz de duyuyoruz. İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olacağım" diye yola çıktı. Şimdi "İmamoğlu aday olabilir. İstanbul'u ver, Türkiye'yi al" diyor. Bizimle alakası yok ki bu konunun.Bu da İmamoğlu'na göz kırpmak öyle mi?Göz kırpmak tabi ki. İmamoğlu'nu Twitter'da eleştiren üst düzey bir yöneticiyi Genel Başkanvekili Gaye Usluer arayıp "Kaldır o paylaşımı" diyor. Bu tarz şeyler olunca diyorsun ki irtibat var. CHP'yi eleştirmekle ilgili de benzer uyarılar oldu. "İktidarı değil, sadece muhalefeti eleştiriyorsunuz" diye bir yaklaşım var. Gerektiğinde hepsini eleştirebilmelisin, bizim çıkış rotamız bu.İnce, istediği oya mı erişemedi?Kuruluş rotasında kararlı devam etmezsen erişemezsin. Erişemeyince ittifaka zorunlu kalırsın. Sanki ittifak yapalım diye partinin büyümesine engel olunuyor."Millet İttifakı'na girer, şu kadar milletvekilliği alırız" gibi bir düşünce var mı?Olabilir. Böyle bir durumda örgütleri ve kurulları aldatmış oluyorsun. Sen örgütlerini öyle kurmadın. Mesela Erzurum'da gelenlerin çoğu AKP ve MHP tabanından. Bunlara bilgi vermeden o tarz bir şeye giremezsin. İlkesel olarak karşı çıktığım bu.Siz CHP'de 10 Aralık Hareketi'ne karşı 29 Ekim Hareketi'ni kurup ayrılmıştınız. Bu kez Memleket Partisi'nde 10 Aralık tartışması çıktı. Bu nedir?Ben "10 Aralık Zihniyeti" dedim. Bu zihniyeti şöyle tanımlıyorum: bölücü, ayrılıkçı, rantçı. Memleket Partisi'nin üst noktasında tezkereye hayır diyen vardı. Ben kendisine "Evet de deseniz evet, hayır da deseniz evet diyeceğim" dedim. Ama genel başkanın son kararı "Evet" oldu.En çok sıkıntı yaşadığımız konu şu: Disiplin dosyalarının işletilmemesi. Partide iftira üreten ve yayanlar var. Kadınlara yönelik iftiralarla manevi şiddete sessiz kalınmamalı. Ayrımcılık yapanlar var. İl başkanı çıkıyor, kurucuya etnik ayrımcılık yapıyor. Kuruluş ilkelerine aykırı tutumdan bahsim, biri bu. Kuruluş ilkelerinde, ayrımcılığa karşı olmak var. Ama başkanın böyle diyor, sümenaltı ediyorsun. Olmaz.Yalnız hareket ediyorsunuz, değil mi?Şu an öyle.En son ne zaman İnce ile görüştünüz?4 Ocak'ta yüz yüze milletvekillerinin huzurunda görüştük.Ne oldu?Sonuç alamadım. Değişen birşey olmadı.En son ne zaman telefonda görüştünüz?Telefonla değil de MYK'da ve PM'de görüştük.Kişisel ilişkiniz kalmadı.Şu an yok.İnce'nin partililere tweet atma ve sohbet odalarına girme yasağı koyduğu doğru mu?Doğru, şahit olduk.Böyle yasaklar olağan mıdır?İşte, olağan olmadığı için... Türkiye'nin en demokratik tüzüğünü yazdık yazmasına da bir türlü uygulayamadık.Peki, neyi bekliyorsunuz?Belki düzelme olur diye bekliyorum ama pek ümitli değilim.Memleket Partisi bir şahıs partisi mi?O hale gelmiş durumda.İstifayı düşünüyorsunuz sanırım.O noktaya geldim maalesef.CHP'ye dönmek gibi bir düşünceniz var mı?Yok. CHP'de değişen bir şey var mı ki?

https://tr.sputniknews.com/20220124/mehmet-ali-celebi-memleket-partisindeki-gorevlerinden-istifa-etti-1053055253.html

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mehmet ali çelebi, memleket partisi, istifa, muharrem ince