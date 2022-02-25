https://tr.sputniknews.com/20220225/pakistanda-evlilik-teklifini-reddeden-kadini-kafasini-keserek-olduren-nufuzlu-erkege-olum-cezasi-1054249512.html

Pakistan'da evlenmeyi reddeden kadını kafasını keserek öldüren 'arkası sağlam' erkeğe ölüm cezası

Pakistan'da evlenmeyi reddeden kadını kafasını keserek öldüren 'arkası sağlam' erkeğe ölüm cezası

Kadın cinayetlerinin genelde cezasız kaldığı Pakistan'da bu kez yüksek sosyete tabir edilen kesimde gerçekleşen ve vahşiliği nedeniyle aylarca gündemden... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T19:35+0300

2022-02-25T19:35+0300

2022-02-25T19:38+0300

yaşam

pakistan

kadın cinayeti

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Pakistan'ın en zengin ailelerinden birinin oğlu olan Zahir Cafer'in (30) evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle aile evinde iki gün rehin aldığı ve dövüp tecavüz ettikten sonra kafasını kestiği Nur Mukaddem (27), eski diplomat Şevket Mukaddem'in kızıydı. Bugünkü karar duruşmasında kalabalık bir mahkeme salonuna yargıç Cafer hakkındaki ölüm cezası kararını okurken, Mukaddem ailesinin göz yaşlarına hakim olamadığı gözlendi. 20 Temmuz 2021'de öldürülen Nur Mukaddem'in katilinden kaçmaya çalıştığını gösteren güvenlik kamerası kayıtları da yayımlanmıştı. Genç kadınının kafasının kesildiğinin haberi manşetlere çıkmış, toplumsal infial yaratmış ve kadın hakları örgütlerinin protestolarına yol açmıştı. Pakistan kökenli ABD vatandaşı Cafer'in evinde çalışan iki kişi de cinayete yardım ve yataklıktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak anne ve babası beraat etti.Baba Mukaddem, "Adalet yerini bulduğu için mutluyum" dese de kızının katilinin anne babasının beraat ettirilmesine itiraz edeceklerini duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından Mukaddem'ın anısına mum ışıklarıyla nöbet tutuldu, kadın hakları örgütleri gösteriler yaptı. Nur Mukaddem cinayeti, Pakistan'da ev içi şiddet ve istismara karşı ağır ceza getirecek yasaların meclisten geçirilmesi çağrılarını yeniden gündeme taşıdı.Ülkede her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor ve binlercesi şiddete maruz kalıyor. Ancak pek çok vaka bildirilmiyor ya da kayıtlara geçirilmiyor. Pakistan ceza sistemi, kadınlara yönelik suçlarda mahkumiyet çıkmamasıyla tanınıyor. Pakistan İnsan Hakları Bakanlığı'nın 2017-18 Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine dayandırdığı açıklamasına göre 15-49 yaş arasındaki kadınların yaklaşık yüzde 28'i 15 yaşından itibaren fiziksel şiddete maruz kalıyor.

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pakistan, kadın cinayeti