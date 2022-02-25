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Prof. Dr. Aslan: Bu yıl kış şartlarına bağlı hasta hayvan sayısı 5'e katlandı
Prof. Dr. Aslan: Bu yıl kış şartlarına bağlı hasta hayvan sayısı 5'e katlandı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 22 yıldır tedavileri yapılan yaralı ve... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T13:14+0300
2022-02-25T13:14+0300
yaşam
van yüzüncü yıl üniversitesi
vahşi hayvan
vahşi yaşam
yabani hayvanlar
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Van Gölü havzasında 22 yıldır yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavileri yapılıyor. Tedavileri tamamlananlar yaşam alanlarına bırakılıyor. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, hayvanların hastalık veya yaralanmalarının mevsimlere göre değişiklik gösterdiğini söyledi.Merkeze getirilen hayvanların hasta popülasyonunun bu yıl 5'e katlandığını söyleyen Prof. Dr. Aslan, "Her mevsime göre hasta hayvan sayımız değişmekte. İlkbahar sezonunda yavrular gelirken, yaz aylarında yaralanmalar geliyor. Bu sene ise karın fazla yağması ve soğuk havalar nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerine gelmelerine neden oldu. Buna bağlı olarak da 2 yılda gelen puhu ile tilki sayısı 7'yi geçmezdi ama son 45 günde tilki, puhu ve kurttan oluşan 18 yaban hayvanı bize geldi. 1,5 ay önce de merkezimize getirilen ve tedavileri tamamlanan 19 tilki ve kurdu doğaya saldık" dedi.'Yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine geldiler'Güvenlik ve gıdanın yaban hayvanları için önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aslan, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine, yol kenarlarına gelmeye başladı. Bu da özellikle trafik kazalarına neden oldu. Gıdaya bağlı olarak da hayvanlar arasında mücadele yaşanıyor. Bu da yaralanmalara neden oluyor. Eskiden yaralanıp gelmeyen hayvanlar, artan duyarlılık sayesinde bize getiriliyor. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak da biz bunu yakından takip ediyoruz. Envanter için ölen, yaralanan bütün hayvanları tek tek kayıtlara geçiriyoruz. Son 45 günde bize gelen hayvan sayısının yarısını tekrar doğaya kazandırdık. Son olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden bize kurt geldi. Yaptığımız ilk kontrollerde bel omurlarında kırıklar ve bağlı olarak da parapleji tespit ettik. Şimdilik tedavisi devam ediyor. İyileşince doğaya salacağız" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220225/amasyada-uc-koyun-besiz-yavruladi-1054225197.html
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van yüzüncü yıl üniversitesi, vahşi hayvan, vahşi yaşam, yabani hayvanlar

Prof. Dr. Aslan: Bu yıl kış şartlarına bağlı hasta hayvan sayısı 5'e katlandı

13:14 25.02.2022
© DHALokman Aslan
Lokman Aslan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© DHA
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 22 yıldır tedavileri yapılan yaralı ve hasta yaban hayvanları sayısının bu yıl 5 kat arttığını belirterek, soğuk havaların ve mevsimlerin durumu etkilediğini söyledi.
Van Gölü havzasında 22 yıldır yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavileri yapılıyor. Tedavileri tamamlananlar yaşam alanlarına bırakılıyor. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, hayvanların hastalık veya yaralanmalarının mevsimlere göre değişiklik gösterdiğini söyledi.
Merkeze getirilen hayvanların hasta popülasyonunun bu yıl 5'e katlandığını söyleyen Prof. Dr. Aslan, "Her mevsime göre hasta hayvan sayımız değişmekte. İlkbahar sezonunda yavrular gelirken, yaz aylarında yaralanmalar geliyor. Bu sene ise karın fazla yağması ve soğuk havalar nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerine gelmelerine neden oldu. Buna bağlı olarak da 2 yılda gelen puhu ile tilki sayısı 7'yi geçmezdi ama son 45 günde tilki, puhu ve kurttan oluşan 18 yaban hayvanı bize geldi. 1,5 ay önce de merkezimize getirilen ve tedavileri tamamlanan 19 tilki ve kurdu doğaya saldık" dedi.
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'Yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine geldiler'

Güvenlik ve gıdanın yaban hayvanları için önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aslan, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine, yol kenarlarına gelmeye başladı. Bu da özellikle trafik kazalarına neden oldu.
Gıdaya bağlı olarak da hayvanlar arasında mücadele yaşanıyor. Bu da yaralanmalara neden oluyor. Eskiden yaralanıp gelmeyen hayvanlar, artan duyarlılık sayesinde bize getiriliyor. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak da biz bunu yakından takip ediyoruz. Envanter için ölen, yaralanan bütün hayvanları tek tek kayıtlara geçiriyoruz. Son 45 günde bize gelen hayvan sayısının yarısını tekrar doğaya kazandırdık. Son olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden bize kurt geldi. Yaptığımız ilk kontrollerde bel omurlarında kırıklar ve bağlı olarak da parapleji tespit ettik. Şimdilik tedavisi devam ediyor. İyileşince doğaya salacağız" diye konuştu.
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