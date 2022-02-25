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SON DAKİKA | Putin: Rusya’nın saldırı sistemlerini, yerleşim yerlerine ateş açmaya yönlendirmeyi planlıyorlar
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220225/putin-ukraynadaki-neo-naziler-fuzeleri-sehirlere-yerlestirerek-terorist-gibi-davraniyorlar-1054246364.html
Putin’den Ukrayna Ordusu’na çağrı: Hakimiyeti elinize alın
Putin’den Ukrayna Ordusu’na çağrı: Hakimiyeti elinize alın
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’daki neo-Naziler, füze sistemlerini büyük şehirlerin merkezine yerleştirerek teröristler gibi davranıyorlar”... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T17:52+0300
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ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
ukrayna
neonazi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile toplantısında açıklamalarda bulundu.Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında şu ifadeleri kullandı: Rusya lideri Putin, Ukrayna askerlerine seslenip, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerine bir defa daha sesleniyorum. Neo-Naziler ve Bandera’cıların çocuklarınızı, eşlerinizi, yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin” dedi.Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna askerlerine seslenmeye devam ederek, “Gücü kendi elinize alın! Görünen o ki, Kiev’e oturup Ukrayna halkını esir alan bir grup uyuşturucu bağımlısı ve neo-Nazi’ye kıyasla, sizinle bir anlaşmaya varmamız daha kolay olacak” diye ekledi.
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vladimir putin, rusya, ukrayna, neonazi

Putin’den Ukrayna Ordusu’na çağrı: Hakimiyeti elinize alın

17:52 25.02.2022 (güncellendi: 18:17 25.02.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’daki neo-Naziler, füze sistemlerini büyük şehirlerin merkezine yerleştirerek teröristler gibi davranıyorlar” açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile toplantısında açıklamalarda bulundu.
Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında şu ifadeleri kullandı:
“Elimizdeki istihbarata göre Bandera’cılar ve neo-Naziler, füze sistemleri dahil ağır silahları doğrudan büyük şehirlerin merkezdeki bölgelerine yerleştiriyorlar. Bu şehirlere, Kiev ve Harkov da dahil. Bu şekilde, Rusya’nın saldırı sistemlerini, yerleşim yerlerine karşı ateş açmaya yönlendirmeyi planlıyorlar. Esasında, onlar, sonradan Rusya’yı sivil kayıplara sebep olmakla suçlamak için insanları kendilere kalkan yaparak, dünyanın her yerinde görebileceğiniz teröristler gibi davranıyorlar.”
Rusya lideri Putin, Ukrayna askerlerine seslenip, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerine bir defa daha sesleniyorum. Neo-Naziler ve Bandera’cıların çocuklarınızı, eşlerinizi, yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin” dedi.
Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna askerlerine seslenmeye devam ederek, “Gücü kendi elinize alın! Görünen o ki, Kiev’e oturup Ukrayna halkını esir alan bir grup uyuşturucu bağımlısı ve neo-Nazi’ye kıyasla, sizinle bir anlaşmaya varmamız daha kolay olacak” diye ekledi.
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