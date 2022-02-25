https://tr.sputniknews.com/20220225/putin-ukraynadaki-neo-naziler-fuzeleri-sehirlere-yerlestirerek-terorist-gibi-davraniyorlar-1054246364.html

Putin’den Ukrayna Ordusu’na çağrı: Hakimiyeti elinize alın

Putin’den Ukrayna Ordusu’na çağrı: Hakimiyeti elinize alın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’daki neo-Naziler, füze sistemlerini büyük şehirlerin merkezine yerleştirerek teröristler gibi davranıyorlar”... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T17:52+0300

2022-02-25T17:52+0300

2022-02-25T18:17+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

ukrayna

neonazi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile toplantısında açıklamalarda bulundu.Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında şu ifadeleri kullandı: Rusya lideri Putin, Ukrayna askerlerine seslenip, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerine bir defa daha sesleniyorum. Neo-Naziler ve Bandera’cıların çocuklarınızı, eşlerinizi, yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin” dedi.Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna askerlerine seslenmeye devam ederek, “Gücü kendi elinize alın! Görünen o ki, Kiev’e oturup Ukrayna halkını esir alan bir grup uyuşturucu bağımlısı ve neo-Nazi’ye kıyasla, sizinle bir anlaşmaya varmamız daha kolay olacak” diye ekledi.

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vladimir putin, rusya, ukrayna, neonazi