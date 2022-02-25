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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-savunma-bakanligi-kievi-batidan-bloke-ettik-1054240250.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’i batıdan bloke ettik
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’i batıdan bloke ettik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batıdan bloke ettiklerini belirtti. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T15:31+0300
2022-02-25T15:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batı yönünden bloke ettiğini söyledi. Rusya savunma yetkilileri, Kiev’in sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine asla saldırı gerçekleştirmeyeceklerini belirtti.Yetkililer açıklamalarında, Kiev’in dışındaki Gostomel hava üssünün Rusya’nın hava indirme güçleri tarafından ele geçirildiğini kaydetti. Hava üssünün 200’ü aşkın Rus helikopterinin yer aldığı bir operasyonla ele geçirdiğini belirten savunma yetkilileri, söz konusu operasyon sırasında Rusya ordusunun bir kayıp vermediğini rapor etti. Rusya savunma yetkilileri ayrıca, Çernigov kentini de bloke ettikleri ifadelerini kullandı.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’i batıdan bloke ettik

15:31 25.02.2022 (güncellendi: 15:51 25.02.2022)
© REUTERSRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© REUTERS
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batıdan bloke ettiklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batı yönünden bloke ettiğini söyledi. Rusya savunma yetkilileri, Kiev’in sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine asla saldırı gerçekleştirmeyeceklerini belirtti.
Yetkililer açıklamalarında, Kiev’in dışındaki Gostomel hava üssünün Rusya’nın hava indirme güçleri tarafından ele geçirildiğini kaydetti. Hava üssünün 200’ü aşkın Rus helikopterinin yer aldığı bir operasyonla ele geçirdiğini belirten savunma yetkilileri, söz konusu operasyon sırasında Rusya ordusunun bir kayıp vermediğini rapor etti.
Rusya savunma yetkilileri ayrıca, Çernigov kentini de bloke ettikleri ifadelerini kullandı.
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