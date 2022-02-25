https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-savunma-bakanligi-kievi-batidan-bloke-ettik-1054240250.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’i batıdan bloke ettik

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’i batıdan bloke ettik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batıdan bloke ettiklerini belirtti. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T15:31+0300

2022-02-25T15:31+0300

2022-02-25T15:51+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batı yönünden bloke ettiğini söyledi. Rusya savunma yetkilileri, Kiev’in sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine asla saldırı gerçekleştirmeyeceklerini belirtti.Yetkililer açıklamalarında, Kiev’in dışındaki Gostomel hava üssünün Rusya’nın hava indirme güçleri tarafından ele geçirildiğini kaydetti. Hava üssünün 200’ü aşkın Rus helikopterinin yer aldığı bir operasyonla ele geçirdiğini belirten savunma yetkilileri, söz konusu operasyon sırasında Rusya ordusunun bir kayıp vermediğini rapor etti. Rusya savunma yetkilileri ayrıca, Çernigov kentini de bloke ettikleri ifadelerini kullandı.

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