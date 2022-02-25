https://tr.sputniknews.com/20220225/rusya-savunma-bakanligi-kievi-batidan-bloke-ettik-1054240250.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’i batıdan bloke ettik
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’i batıdan bloke ettik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batıdan bloke ettiklerini belirtti. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T15:31+0300
2022-02-25T15:31+0300
2022-02-25T15:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054240550_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1ea12b8c578a49f33b67e896e4bac5cb.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batı yönünden bloke ettiğini söyledi. Rusya savunma yetkilileri, Kiev’in sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine asla saldırı gerçekleştirmeyeceklerini belirtti.Yetkililer açıklamalarında, Kiev’in dışındaki Gostomel hava üssünün Rusya’nın hava indirme güçleri tarafından ele geçirildiğini kaydetti. Hava üssünün 200’ü aşkın Rus helikopterinin yer aldığı bir operasyonla ele geçirdiğini belirten savunma yetkilileri, söz konusu operasyon sırasında Rusya ordusunun bir kayıp vermediğini rapor etti. Rusya savunma yetkilileri ayrıca, Çernigov kentini de bloke ettikleri ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054240550_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_9368b2a0c0867947ec31e04b472d1f82.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’i batıdan bloke ettik
15:31 25.02.2022 (güncellendi: 15:51 25.02.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batıdan bloke ettiklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’i batı yönünden bloke ettiğini söyledi. Rusya savunma yetkilileri, Kiev’in sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine asla saldırı gerçekleştirmeyeceklerini belirtti.
Yetkililer açıklamalarında, Kiev’in dışındaki Gostomel hava üssünün Rusya’nın hava indirme güçleri tarafından ele geçirildiğini kaydetti. Hava üssünün 200’ü aşkın Rus helikopterinin yer aldığı bir operasyonla ele geçirdiğini belirten savunma yetkilileri, söz konusu operasyon sırasında Rusya ordusunun bir kayıp vermediğini rapor etti.
Rusya savunma yetkilileri ayrıca, Çernigov kentini de bloke ettikleri ifadelerini kullandı.