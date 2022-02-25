https://tr.sputniknews.com/20220225/sanayiciler-elektrik-ve-dogalgaz-faturasi-icin-vade-imkani-istedi-1054231317.html

Sanayiciler elektrik ve doğalgaz faturası için vade imkanı istedi

Sanayiciler elektrik ve doğalgaz faturası için vade imkanı istedi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, enerjide artan maliyetlere dikkat çekerek, "Bugün enflasyon yüküyle boğuşan, maliyetleri... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T13:03+0300

2022-02-25T13:03+0300

2022-02-25T13:03+0300

ekonomi

sanayi

elektrik

doğalgaz

istanbul sanayi odası (iso)

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısında konuşan Bahçıvan, her geçen gün daha da artan enerji maliyetlerinin hafiflemesine destek olmak amacıyla sanayinin kullandığı doğalgaz ve elektrik faturalarında, sürekli olmasa da dönemsel olarak KDV indirimine gidilmesinin, işletmelerin rekabet gücüne katkıda bulunacağını belirtti.Milliyet'in haberine göre, Bahçıvan, "Bunu yaparken sanayicinin kendi enerjisini üretebilmesi için de her türlü desteğin verilmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum" dedi. Sanayicilerin en ciddi sıkıntılarından birinin giderek eriyen işletme sermayesi olduğunu hatırlatan Bahçıvan, "Yaşadığımız doğalgaz kısıntısını önlemek amacıyla, depolama yatırımlarımızı artırırken, bir alternatif olan LNG teminine yönelik imkanlarımızı da geliştirmeli, terminal sayısını artırmalıyız" dedi.'Önce arz güvenliği'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Enerjide en önemli önceliğimiz arz güvenliği. Ayrıca öngörülebilir bir piyasa oluşumuna önem veriyoruz. Maliyetlerin gerek doğalgaz gerek elektrikte mümkün olan en düşük seviyede olması için gerekenleri yapıyoruz" diye konuştu. Tancan, "Enerji piyasasının güçlü bir yapıda olmasına çalışıyoruz. Kaynak sepetini de mümkün olduğunca çeşitlendiriyoruz. Sepet ne kadar geniş olursa, doğalgaz tedarikindeki ülkeler ne kadar alternatifli olursa, arz güvenliğini de o kadar sağlama almış oluruz. Doğalgaz, hidroelektrik ve kömürden elektrik üretmeye devam ediyoruz” dedi.

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sanayi, elektrik, doğalgaz, istanbul sanayi odası (iso)