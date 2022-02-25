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Televizyonda yayınlanan ilk 'şeytan çıkarma ayini' film oluyor
Televizyonda yayınlanan ilk 'şeytan çıkarma ayini' film oluyor
NBC tarafından televizyonda yayınlanan ilk şeytan çıkarma ayini film oluyor. Film, yeni bir eve taşınan ve evin perili olduğunu keşfeden genç çift Ed ve Marsha... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T16:53+0300
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şeytan çıkarma
yaşam
ayin
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Televizyondan yayınlanan ilk şeytan çıkarma ayinin filmi çekilecek. Yönetmenliğini Gary Fleder'ın üstleneceği ‘True Haunting’ adındaki film, Edwin F. Becker'ın kendi başından geçen olayları anlattığı aynı adlı romanından uyarlanacak.Beyazperde'nin aktardığına göre, True Haunting’in başrollerinde True Detective, Jessica Jones, The Boys gibi dizilerde ve Captain Fantastic, Blood Father gibi filmlerde yer alan Erin Moriarty ile The Twilight Saga: New Moon, Stranger Things gibi yapımlarda rol alan Jamie Campbell Bower yer alacak. Filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimler henüz açıklanmadı.Çekimlerinin Sırbistan'da gerçekleştirileceği açıklanan film, yeni bir eve taşınan ve evin perili olduğunu keşfeden genç çift Ed ve Marsha Becker'ın hikâyesini ilk ağızdan anlatacak. ABD televizyon kanalı NBC'nin haberleştirdiği şeytan çıkarma ayini 1971'de ülke çapında milyonlara yayınlandı.True Haunting’in 2023'te izleyicilerle buluşması planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211016/meksikada-seytan-cikarmak-icin-cocugunu-olduren-babaya-30-yil-hapis-1049871506.html
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şeytan çıkarma, ayin, film

Televizyonda yayınlanan ilk 'şeytan çıkarma ayini' film oluyor

16:53 25.02.2022 (güncellendi: 16:58 25.02.2022)
© IMDbThe Exorcist
The Exorcist - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© IMDb
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NBC tarafından televizyonda yayınlanan ilk şeytan çıkarma ayini film oluyor. Film, yeni bir eve taşınan ve evin perili olduğunu keşfeden genç çift Ed ve Marsha Becker'ın hikâyesini anlatıyor.
Televizyondan yayınlanan ilk şeytan çıkarma ayinin filmi çekilecek. Yönetmenliğini Gary Fleder'ın üstleneceği ‘True Haunting’ adındaki film, Edwin F. Becker'ın kendi başından geçen olayları anlattığı aynı adlı romanından uyarlanacak.
Beyazperde'nin aktardığına göre, True Haunting’in başrollerinde True Detective, Jessica Jones, The Boys gibi dizilerde ve Captain Fantastic, Blood Father gibi filmlerde yer alan Erin Moriarty ile The Twilight Saga: New Moon, Stranger Things gibi yapımlarda rol alan Jamie Campbell Bower yer alacak. Filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimler henüz açıklanmadı.
Çekimlerinin Sırbistan'da gerçekleştirileceği açıklanan film, yeni bir eve taşınan ve evin perili olduğunu keşfeden genç çift Ed ve Marsha Becker'ın hikâyesini ilk ağızdan anlatacak. ABD televizyon kanalı NBC'nin haberleştirdiği şeytan çıkarma ayini 1971'de ülke çapında milyonlara yayınlandı.
True Haunting’in 2023'te izleyicilerle buluşması planlanıyor.
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