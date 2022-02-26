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Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı
Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı
İstanbul Beyoğlu'nda, bir İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı. Kazada, büfe işletmecisi hafif şekilde yaralanırken, o sırada müşteri olmaması olası bir... 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T15:52+0300
2022-02-26T15:52+0300
türkiye
ibb
halk otobüsü
halk ekmek
kaza
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Kaza, Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Şaban Deresi Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 54 HT hat numarasıyla Hasköy-Taksim seferini yapan İETT otobüsü sürücüsü son durak olan Kalaycıbahçe'de yolcularını indirdikten sonra perona yanaşmak istedi. Sürücünün manevra yaptığı sırada, iddiaya göre otobüsün elektronik aksamında arıza meydana geldi.Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, önce Halk Ekmek büfesine ardından da ağaca çarptı. Otobüs ve büfenin ağır hasar gördüğü kazada büfe işletmecisi Hüseyin Uluocak hafif şekilde yaralandı. Uluocak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.'Merkezi sistemde kilitlenme olmuş'Kazayı haber alarak olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,"Büyükşehir'e ait bir belediye otobüsü. Halk Ekmek'e çarpmış. Şoför frene bastığı halde gaz kaynaklı kaza olmuş. Halk Ekmek büfesinde olan arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Çok fazla ciddi şey yok. Kaşında bir yarılma olduğu ifade edildi. Allah'tan kuyrukta, ekmek almaya gelen vatandaşlarımız, hemşerilerimiz yoktu. Dolayısıyla bir yaralanmanın dışında önemli bir durum yok" dedi.Yıldız, "Bilen arkadaşların ifadesine göre merkezi sistemde bir kilitlenme olmuş otobüsün. Dolayısıyla marşı çevirdiği anda gaza yüklenme oluyor" diye konuştu.Kazayı gören esnaf Gökhan Kesegen ise "Bir anda hızlı bir şekilde girdi. Allah'tan ekmek kuyruğu yoktu. Yazık günah. Bu niye oluyor, nasıl oluyor, anlamadım ben de" dedi
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ibb, halk otobüsü, halk ekmek, kaza

Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı

15:52 26.02.2022
© DHABeyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı
Beyoğlu'nda İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© DHA
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İstanbul Beyoğlu'nda, bir İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı. Kazada, büfe işletmecisi hafif şekilde yaralanırken, o sırada müşteri olmaması olası bir facianın yaşanmasını önledi. Otobüsün, merkezi sisteminde bir kilitlenme olduğu ve marşın çevrildiği anda gaza yüklenme olduğu öğrenildi.
Kaza, Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Şaban Deresi Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 54 HT hat numarasıyla Hasköy-Taksim seferini yapan İETT otobüsü sürücüsü son durak olan Kalaycıbahçe'de yolcularını indirdikten sonra perona yanaşmak istedi. Sürücünün manevra yaptığı sırada, iddiaya göre otobüsün elektronik aksamında arıza meydana geldi.

Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, önce Halk Ekmek büfesine ardından da ağaca çarptı. Otobüs ve büfenin ağır hasar gördüğü kazada büfe işletmecisi Hüseyin Uluocak hafif şekilde yaralandı. Uluocak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

'Merkezi sistemde kilitlenme olmuş'

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,"Büyükşehir'e ait bir belediye otobüsü. Halk Ekmek'e çarpmış. Şoför frene bastığı halde gaz kaynaklı kaza olmuş. Halk Ekmek büfesinde olan arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Çok fazla ciddi şey yok. Kaşında bir yarılma olduğu ifade edildi. Allah'tan kuyrukta, ekmek almaya gelen vatandaşlarımız, hemşerilerimiz yoktu. Dolayısıyla bir yaralanmanın dışında önemli bir durum yok" dedi.
Yıldız, "Bilen arkadaşların ifadesine göre merkezi sistemde bir kilitlenme olmuş otobüsün. Dolayısıyla marşı çevirdiği anda gaza yüklenme oluyor" diye konuştu.
Kazayı gören esnaf Gökhan Kesegen ise "Bir anda hızlı bir şekilde girdi. Allah'tan ekmek kuyruğu yoktu. Yazık günah. Bu niye oluyor, nasıl oluyor, anlamadım ben de" dedi
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