https://tr.sputniknews.com/20220226/chelseanin-sahibi-abramovic-kulubun-yonetimini-biraktigini-acikladi-1054266730.html

Chelsea'nin sahibi Abramoviç, kulübün yönetimini bıraktığını açıkladı

Chelsea'nin sahibi Abramoviç, kulübün yönetimini bıraktığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu. 26.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-26T23:20+0300

2022-02-26T23:20+0300

2022-02-26T23:20+0300

spor

chelsea

roman abramoviç

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Abramoviç, yaptığı açıklamada, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldığını belirterek, bu değerlere bağlı kalmaya devam ettiğini bildirdi.Roman Abramoviç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Abramoviç'in kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından kendisine yaptırım uygulanması çağrılarının ardından geldi.Rus milyarder Abramoviç, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.

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chelsea, roman abramoviç