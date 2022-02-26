https://tr.sputniknews.com/20220226/chelseanin-sahibi-abramovic-kulubun-yonetimini-biraktigini-acikladi-1054266730.html
Chelsea'nin sahibi Abramoviç, kulübün yönetimini bıraktığını açıkladı
Chelsea'nin sahibi Abramoviç, kulübün yönetimini bıraktığını açıkladı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu. 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T23:20+0300
2022-02-26T23:20+0300
2022-02-26T23:20+0300
spor
chelsea
roman abramoviç
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Abramoviç, yaptığı açıklamada, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldığını belirterek, bu değerlere bağlı kalmaya devam ettiğini bildirdi.Roman Abramoviç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Abramoviç'in kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından kendisine yaptırım uygulanması çağrılarının ardından geldi.Rus milyarder Abramoviç, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.
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chelsea, roman abramoviç
Chelsea'nin sahibi Abramoviç, kulübün yönetimini bıraktığını açıkladı
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurdu.
Abramoviç, yaptığı açıklamada, her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldığını belirterek, bu değerlere bağlı kalmaya devam ettiğini bildirdi.
Roman Abramoviç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu nedenle, bugün Chelsea vakfının mütevelli heyetine kulübün yönetimini ve sorumluluğunu veriyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."
Abramoviç'in kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından kendisine yaptırım uygulanması çağrılarının ardından geldi.
Rus milyarder Abramoviç, 2003'te İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyerek Chelsea'nin sahibi olmuştu.