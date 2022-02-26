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Erdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına bağlandı: 2023'de burçlara bayrağımızı yeniden dikeceğiz
Erdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına bağlandı: 2023'de burçlara bayrağımızı yeniden dikeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına telefonla bağlandı. Erdoğan, "İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden, tekrar burca... 26.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-26T16:08+0300
2022-02-26T16:09+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bursa
mehmet muharrem kasapoğlu
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Erdoğan, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "2021-2022 Değerlendirme, 2023 Planlama Toplantısı"na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun cep telefonundan bağlandı. Partililere seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:"Sevgili gençler gününüz kutlu olsun, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Bu toplantı benim doğum günümle bir tevafuk oldu. Bu vesileyle Rabb'im bizlere nice mutlu günleri, inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin. Beraber bu yolda bizlere yürümeyi nasip etsin. Sizler gibi can arkadaşları, yol arkadaşları bana nasip ettiği için Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden, tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz yıl olacaktır. Onun için de durmak yok, yola devam. Onun için şunu unutmayacağız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."Partili gençler de Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
türkiye
bursa
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recep tayyip erdoğan, bursa, mehmet muharrem kasapoğlu

Erdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına bağlandı: 2023'de burçlara bayrağımızı yeniden dikeceğiz

16:08 26.02.2022 (güncellendi: 16:09 26.02.2022)
© İHAErdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına telefonla bağlandı
Erdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına telefonla bağlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına telefonla bağlandı. Erdoğan, "İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden, tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz yıl olacaktır. Onun için şunu unutmayacağız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.
Erdoğan, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "2021-2022 Değerlendirme, 2023 Planlama Toplantısı"na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun cep telefonundan bağlandı. Partililere seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler gününüz kutlu olsun, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Bu toplantı benim doğum günümle bir tevafuk oldu. Bu vesileyle Rabb'im bizlere nice mutlu günleri, inancımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi nasip etsin. Beraber bu yolda bizlere yürümeyi nasip etsin. Sizler gibi can arkadaşları, yol arkadaşları bana nasip ettiği için Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. İnanıyorum ki 2023 bizlerin yeniden, tekrar burca bayrağımızı diktiğimiz yıl olacaktır. Onun için de durmak yok, yola devam. Onun için şunu unutmayacağız; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."
Partili gençler de Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
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