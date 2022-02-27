Donetsk: Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 günde 15 sivil öldü

Zelenskiy: Lukaşenko, Belarus’tan Ukrayna topraklarına saldırılmayacağına dair güvence verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, telefon görüşmesi yaptığı Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun, Ukrayna’ya Belarus topraklarından saldırı gerçekleştirilmeyeceğine dair kendisine güvence verdiğini söyledi.

Zelenskiy, iki sene sonra ilk defa telefonda görüştüğünü söylediği Lukaşenko ile görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

“Ona (Lukaşenko), Ukrayna’ya Belarus’tan roketler fırlatılmamasını, uçaklar ve helikopterler havalanmamasını istediğimi söyledim. Belarus topraklarından Ukrayna’ya asker girmesini istemediğimi söyledim. Bunlara dair bana güvence verdi.”

‘Ukrayna Devlet Başkanı olarak savaşı durdurmayı denemediğimi düşünmemeleri için Rusya ile görüşmelere bir şans vereceğim’

Ukrayna lideri, Lukaşenko’nun, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Pripyat Nehri yakınlarında bir araya gelmesini önerdiğini, kendisinin de bunu bir koşul öne sürmeden kabul ettiğini kaydetti.

Rusya ile görüşmelerden bir sonuç çıkmasına inanmadığını fakat küçük de olsa bir şans olması nedeniyle bu görüşmelere şans vermek istediğini ifade eden Zelenskiy, şunları söyledi: