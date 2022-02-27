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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Donetsk: Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 günde 15 sivil öldü
Donetsk: Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 günde 15 sivil öldü
Rusya ve Ukrayna arasında Belarus'ta gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelere ilişkin Kiev'den 'Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceği'... 27.02.2022, Sputnik Türkiye
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Donetsk - Sputnik Türkiye

Donetsk: Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 günde 15 sivil öldü

17:24 27.02.2022 (güncellendi: 22:04 27.02.2022)
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Ayrıntılar geliyor
Rusya ve Ukrayna arasında Belarus'ta gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelere ilişkin Kiev'den 'Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceği' açıklaması yapılırken, Moskova görüşmelerin henüz başlamadığını bildirdi. Donetsk yönetimi ise, Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 günde 15 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Anayasa Mahkemesi Temsilcisi Venislavski, Belarus'taki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başladığını iddia etti.
Ancak Rusya'dan yapılan açıklamada görüşmelerin henüz başlamadığı, heyetlerin görüşme yerine henüz yeni gelmeye başladığı belirtildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 günde 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin daha yaralandığını belirtti.
DHC’nin Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Son 11 günde, Ukrayna silahlı oluşumları 643 kez ateş açtı, üçü Halk Milislerinin kurtardığı Novognatovka kasabasında olmak üzere 15 sivil hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ikisi son 24 saatte olmak üzere 34 sivilin yaralandığı ifade edildi.
Gelişmelere ilişkin ayrıntılar, Sputnik'in canlı anlatımında:
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23:04 27.02.2022
AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, RT ve Sputnik'in AB'de yasaklanmasını kabul etti
AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Ukrayna’ya 500 milyon değerinde silah ve teçhizat yardımı yapılması konusunda anlaştığını açıkladı.
Borrell, AB dışişleri bakanlarının Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırımlara siyasi destek verdiklerini belirtti. Borrell, AB’nin her 27 üyesinin birden AB hava sahasının Rusya’ya tamamen kapatılması kararını onayladıklarını ekledi.
Borrell ayrıca, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nın RT ve Sputnik'in AB'de yasaklanmasını kabul ettiğini bildirdi.
22:41 27.02.2022
Sputnik Almanya, siber saldırıya hedef oldu
Sputnik haber ajansının Almanya servisinin sitesi, DDoS saldırısına uğradı.
22:38 27.02.2022
UPS ve FedEx, Rusya’ya mektup mektup ve koli teslimatını askıya aldı
ABD merkezli UPS ve FedEx posta servisleri, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, Rusya’ya mektup ve koli teslimatını askıya aldığını duyurdular.
UPS’den yapılan açıklamada, “Durumu yakından takip ediyoruz ve acil durumlar için eylem planını devreye soktuk. Bu plan, Rusya’ya teslimat hizmetlerinin geçici olarak durdurulmasını içeriyor” ifadesine yer verildi.
FedEx de benzer açıklamada bulundu. İki şirket Ukrayna’da da hizmetlerini askıya aldı.
22:34 27.02.2022
Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov: Ukrayna bu durumdan tek bir devlet olarak çıkamayacak
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti parlamentosunun Başkanı Vladimir Konstantinov, “Belli ki Ukrayna bu durumdan tek bir devlet olarak çıkamayacak. Üstelik söz konusu Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Ukrayna’dan çıkması değil. Bu artık olmuş bitmiş bir şey. Ama öyle görünüyor ki, geriye kalan toprakları da her biri kendi geleceğine sahip yaklaşık üç parçaya bölünecek” diye konuştu.
22:25 27.02.2022
FIFA, uluslararası maçlarda Rusya bayrağı ve marşını yasakladı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yetkilileri, uluslararası maçlarda Rusya bayrağı kullanılmasını ve ülkenin milli marşının çalınmasını yasaklama kararı aldı.
FIFA yetkilileri, Rusya’ya karşı alınan yaptırım kararları kapsamında, Rusya topraklarında oynanması planlanan uluslararası maçların tarafsız sahalarda ve seyircisiz oynanacağını kaydetti.
FIFA’nın kararına göre Rusya’nın milli takımı da ‘Rusya’ adı altında sahaya çıkamayacak ve maçlara ‘Rusya Futbol Birliği takımı’ ismiyle katılabilecek.
22:18 27.02.2022
'Rusya-Ukrayna görüşmeleri henüz başlamadı, Ukrayna heyeti halen yolda'
Sputnik Belarus'a konuşan bazı kaynaklar, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmelerin henüz başlamadığını, yakın bir zamanda da başlamasının öngörülmediğini belirtti.
Bir diğer kaynak ise, Ukraynalı heyetin halen görüşmelerin gerçekleşeceği yere ulaşmadığını bildirdi.
22:01 27.02.2022
Kiev Belediye Başkanı: Etrafımız sarıldı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, AP haber ajansına ropörtajında, Kiev sakinlerini tahliye etmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusu karşısında, “Bunu yapamayız, çünkü tüm yollar bloke edildi. Etrafımız sarılmış durumda” dedi.
21:59 27.02.2022
Donetsk: Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 günde 15 sivil öldü
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 günde 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin daha yaralandığını belirtti.
DHC’nin Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Son 11 günde, Ukrayna silahlı oluşumları 643 kez ateş açtı, üçü Halk Milislerinin kurtardığı Novognatovka kasabasında olmak üzere 15 sivil hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ikisi son 24 saatte olmak üzere 34 sivilin yaralandığı ifade edildi.
21:43 27.02.2022
Ukrayna’dan DSÖ’ye ‘Rusya’yla her türlü işbirliğini durdur’ çağrısı
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) Rusya’yla her türlü işbirliğini durdurma çağrısında bulundu.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “DSÖ’yü, Rusya’yla her türlü işbirliğini ve bilgi değişimini durdurmaya çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler’in, insani işlerden sorumlu diğer kurumlarını da Moskova’daki ofislerini başka yere taşımaya çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.
21:37 27.02.2022
G7 finans bakanları, Ukrayna’ya yardım sağlama gündemiyle bir araya gelecek
G7 ülkelerinin finans bakanları ve merkez bankası başkanları, salı günü bir araya gelip Ukrayna nedeniyle yaşanan gelişmeleri ele alacak.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, CBS televizyonuna açıklamasında söz konusu görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"G7 finans bakanları salı sabahı bir araya geliyor. Ben de onlarla ve G7 merkez bankaları başkanları ile bir araya geleceğim. Böylelikle onlar da Ukrayna’ya ne kadar yardım gönderileceği konusunda bir karara varabilecekler.”
21:33 27.02.2022
Norveç Petrol Fonu, Rusya'daki 2.8 milyar dolar değerindeki yatırımlarını donduruyor
Norveç Petrol Fonu, Ukrayna'daki durum nedeniyle, Rusya'daki 2.8 milyar dolar değerindeki yatırımlarını dondurma kararı aldı.
21:31 27.02.2022
BM: Nükleer çatışmanın olasılığı bile düşünülemez
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, "Nükleer çatışmanın olasılığı bile düşünülemez" dedi.
21:27 27.02.2022
Zelenskiy: Lukaşenko, Belarus’tan Ukrayna topraklarına saldırılmayacağına dair güvence verdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, telefon görüşmesi yaptığı Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’nun, Ukrayna’ya Belarus topraklarından saldırı gerçekleştirilmeyeceğine dair kendisine güvence verdiğini söyledi.
Zelenskiy, iki sene sonra ilk defa telefonda görüştüğünü söylediği Lukaşenko ile görüşmesine ilişkin şunları söyledi:
“Ona (Lukaşenko), Ukrayna’ya Belarus’tan roketler fırlatılmamasını, uçaklar ve helikopterler havalanmamasını istediğimi söyledim. Belarus topraklarından Ukrayna’ya asker girmesini istemediğimi söyledim. Bunlara dair bana güvence verdi.”
‘Ukrayna Devlet Başkanı olarak savaşı durdurmayı denemediğimi düşünmemeleri için Rusya ile görüşmelere bir şans vereceğim’
Ukrayna lideri, Lukaşenko’nun, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Pripyat Nehri yakınlarında bir araya gelmesini önerdiğini, kendisinin de bunu bir koşul öne sürmeden kabul ettiğini kaydetti.
Rusya ile görüşmelerden bir sonuç çıkmasına inanmadığını fakat küçük de olsa bir şans olması nedeniyle bu görüşmelere şans vermek istediğini ifade eden Zelenskiy, şunları söyledi:
“Ukrayna vatandaşlarının, küçük de olsa bir şans varken, Devlet Başkanı olarak savaşı durdurmaya çalışmadığımdan şüphesi olmaması için bu görüşmelere şans vereceğim.”
21:22 27.02.2022
Danimarka 2 bin 700 adet, İsveç 5 bin 000 adet anti-tank silahını Ukrayna’ya gönderecek
İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacak. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini söyledi.
Hafif silahların yanı sıra Ukrayna'ya tanksavar da gönderileceğini belirten Andersson, "5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceğiz. Ayrıca insani yardım için 50 milyon avro ilave destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Danimarka da 2 bin 700 adet anti-tank silahını Ukrayna'ya göndereceklerini duyurdu.
21:02 27.02.2022
Finlandiya Ukrayna'ya askeri ekipman göndereceğini duyurdu
Finlandiya, Ukrayna'ya askeri koruyucu ekipman yardımında bulunacağını bildirdi. Hükümetten yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Ukrayna'ya yardımlarını artırmasına karar verildiği belirtildi.
Finlandiya'nın Ukrayna'ya 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu için ekipman göndereceği kaydedilen açıklamada, ülkenin gelecek günlerde AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Ukrayna'ya insani malzeme yardımında bulunacağı da ifade edildi.
20:36 27.02.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu Dokuçayevsk’te bir okula ateş açtı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Dokuçayevsk köyünde bir okula ateş açtığını, okul pencerelerinin kırıldığını duyurdu.
Dokuçayevsk’e yönelik açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığı belirtildi.
20:29 27.02.2022
Simonyan: Yasağa rağmen hiçbir çalışanımız işten çıkarılmayacak
Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “RT ve Sputnik’in AB’de yasaklanması bağlamında, tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak. Yasaklar koşullarında işimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bizi sekiz yıldır buna hazırlayan bu 'özgürlük savunucularıydı'.” diye açıkladı.
20:19 27.02.2022
Sputnik'ten Avrupa Birliği'ne yanıt: Bununla yetinmeyip, tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz
AB’nin Sputnik radyosu ile RT televizyonunu yasaklama kararına Sputnik haber ajansından tepki geldi:
“Avrupa Birliği’ne bu yarı tedbirlerle yetinmemeyi, tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz.”
20:18 27.02.2022
Macaristan: Ukrayna'ya silah tedarik etmeyeceğiz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin sahip olduğu tüm silahlara ihtiyaç duydukları için Ukrayna’ya silah göndermeyeceklerini belirtti.
Orban, M1 televizyonuna açıklamasında, “Macaristan’ın tutumu değişmeyecek. Macaristan silahlı kuvvetlerinin, sınırları koruyabilmek için sahip olduğu tüm silahlara ihtiyacı var. Bu yüzden İtalya ve Almanya’dan farklı olarak Ukrayna’ya silah göndermeyeceğiz” ifadesini kullandı.
Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin onayladığı yaptırımlara destek verdiklerini kaydeden Orban, “Brüksel’de, bizim her zaman yaptırımlara farklı yaklaştığımızı söyledim. Ama şimdi söylediklerimin önemi yok. Savaş süregeliyor ve şimdi ukalalık değil, birleşme zamanı. Bu nedenle, AB ülkelerinin anlaşmaya vardığı yaptırımlara destek veriyoruz. Aksini belirten tüm haber dezenformasyon” dedi.
20:13 27.02.2022
BP CEO'su, Rosneft'in Yönetim Kurulu'ndan istifa etti
bp, Rus petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, bp Üst Yöneticisi (CEO) Bernard Looney ve eski bp Grup Başkanı Bob Dudley'nin Rosneft yönetim kurulundaki görevlerinden istifa ettikleri belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rosneft ile olan pozisyonunu yeniden değerlendirmeye aldığını açıklayan bp, Rus petrol şirketi Rosneft'te 2013'ten beri sahip olduğu yüzde 19,75'lik hissesini elden çıkaracağını bildirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Looney, Ukrayna'da ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu belirterek, "Yönetim kurulu olarak hem doğru bir karar aldığımıza hem de kararın bp'nin uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.
bp Başkanı Helge Lund ise Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun bölge genelinde trajik sonuçlar doğuran bir saldırganlık eylemi olduğunu savunarak, "bp 30 yılı aşkın bir süredir Rusya'da Rus meslektaşlarla birlikte çalışıyor. Ancak bu askeri harekat, köklü bir değişimi temsil etmektedir. Rosneft Holdingi artık bp'nin iş ve stratejisiyle uyumlu değil" değerlendirmesinde bulundu.
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