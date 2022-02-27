Donetsk: Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 günde 15 sivil öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Anayasa Mahkemesi Temsilcisi Venislavski, Belarus'taki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başladığını iddia etti.
Ancak Rusya'dan yapılan açıklamada görüşmelerin henüz başlamadığı, heyetlerin görüşme yerine henüz yeni gelmeye başladığı belirtildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun saldırılarında 11 günde 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin daha yaralandığını belirtti.
DHC’nin Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Son 11 günde, Ukrayna silahlı oluşumları 643 kez ateş açtı, üçü Halk Milislerinin kurtardığı Novognatovka kasabasında olmak üzere 15 sivil hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ikisi son 24 saatte olmak üzere 34 sivilin yaralandığı ifade edildi.
Gelişmelere ilişkin ayrıntılar, Sputnik'in canlı anlatımında: