https://tr.sputniknews.com/20220227/turkiyede-son-24-saatte-49-bin-792-kisinin-testi-pozitif-cikti-206-kisi-yasamini-yitirdi-1054276732.html

Türkiye'de son 24 saatte 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. 27.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-27T19:39+0300

2022-02-27T19:39+0300

2022-02-27T19:40+0300

koronavirüs

türkiye

fahrettin koca

koronavirüs

vaka

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.Koca "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" ifadelerini kullandı.

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türkiye, fahrettin koca, koronavirüs, vaka