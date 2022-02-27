https://tr.sputniknews.com/20220227/turkiyede-son-24-saatte-49-bin-792-kisinin-testi-pozitif-cikti-206-kisi-yasamini-yitirdi-1054276732.html
Türkiye'de son 24 saatte 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T19:39+0300
2022-02-27T19:39+0300
2022-02-27T19:40+0300
koronavirüs
türkiye
fahrettin koca
koronavirüs
vaka
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.Koca "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" ifadelerini kullandı.
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türkiye, fahrettin koca, koronavirüs, vaka
Türkiye'de son 24 saatte 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi
19:39 27.02.2022 (güncellendi: 19:40 27.02.2022) Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.
Koca "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" ifadelerini kullandı.