https://tr.sputniknews.com/20220228/akkuyu-ngs-iscilerini-tasiyan-otobus-kaza-yapti-1-olu-21-yarali-1054281882.html

Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı

Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 21 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T07:15+0300

2022-02-28T07:15+0300

2022-02-28T07:15+0300

türkiye

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

mersin

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054281857_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_d0d30c5e0085588e1a72a0dcd4462579.jpg

Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan 43 ACT 014 plakalı otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya kara yolunda karşı yönden gelen 33 KR 401 plakalı aracın üstünden geçerek kayalıklara devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin bulunduğu otobüsteki 22 kişi, ambulanslarla ve özel araçlarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan 22 kişiden 1'i hayatını kaybederken, durumu ağır olan 1 kişi Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.Mersin-Antalya karayolu tek taraflı uzun süre trafiğe kapandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin, kaza