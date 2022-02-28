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https://tr.sputniknews.com/20220228/bakan-nebati-turkiye-ekonomi-modeli-ile-istikrarli-buyumeyi-onumuzdeki-donemde-de-devam-ettirecegiz-1054290763.html
Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile istikrarlı büyümeyi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz
Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile istikrarlı büyümeyi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz
TÜİK'in Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğünü açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T12:42+0300
2022-02-28T12:43+0300
ekonomi
nureddin nebati
tüik
büyüme oranı
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Bakan Nebati, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. "Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti" diyen Nebati, "Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" ifadelerini kullandı. Nebati, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220228/bakan-mus-2021-yili-buyumemizin-yuzde-442si-net-ihracat-katkisiyla-gerceklesti-1054289018.html
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nureddin nebati, tüik, büyüme oranı

Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile istikrarlı büyümeyi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz

12:42 28.02.2022 (güncellendi: 12:43 28.02.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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TÜİK'in Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğünü açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak, yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız" dedi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı.
"Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti" diyen Nebati, "Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" ifadelerini kullandı.
Nebati, şöyle devam etti:
2021 yılında iç ve dış talebin büyümeye katkısı dengeli bir görünüm sergiledi. Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20,5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık.
Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak, yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız.
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
EKONOMİ
Bakan Muş: 2021 yılı büyümemizin yüzde 44.2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti
12:05
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