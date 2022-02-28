https://tr.sputniknews.com/20220228/bakan-nebati-turkiye-ekonomi-modeli-ile-istikrarli-buyumeyi-onumuzdeki-donemde-de-devam-ettirecegiz-1054290763.html

Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile istikrarlı büyümeyi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz

Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile istikrarlı büyümeyi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz

TÜİK'in Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğünü açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T12:42+0300

2022-02-28T12:42+0300

2022-02-28T12:43+0300

ekonomi

nureddin nebati

tüik

büyüme oranı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052885254_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9bfd705c2bcf45cb81a1a550d5a07172.jpg

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. "Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti" diyen Nebati, "Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" ifadelerini kullandı. Nebati, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220228/bakan-mus-2021-yili-buyumemizin-yuzde-442si-net-ihracat-katkisiyla-gerceklesti-1054289018.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, tüik, büyüme oranı