https://tr.sputniknews.com/20220228/bakan-yanik-230-milyon-tlyi-sydvlere-aktardik-1054290107.html

Bakan Yanık: 230 milyon TL'yi SYDV'lere aktardık

Bakan Yanık: 230 milyon TL'yi SYDV'lere aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırlanan 450 milyon TL'lik ek kaynağın... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T12:30+0300

2022-02-28T12:30+0300

2022-02-28T12:30+0300

türkiye

derya yanık

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

açıklama

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi kişilerin kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Hazırlanan ek kaynağın, taleplerinin karşılanması noktasında kullanıma hazır olduğu kaydeden Yanık, "Ocak ve şubat aylarına ilişkin hazırladığımız 450 milyon TL'lik ek kaynağın ilk kısmı olan 220 milyon TL'yi geçtiğimiz ay SYDV'lerimize göndermiştik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırladığımız ek kaynağımızın ikinci kısmı olan 230 milyon TL'yi de SYDV'lerimize aktardık. İki periyotta aktardığımız bu 450 milyon TL'lik ek kaynak ile önceliğimiz kış aylarında ihtiyaçların karşılanması olacak" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220203/bakan-yanik-1-milyon-cocugumuzun-faydalanabilecegi-destek-programimizi-bu-yil-baslatiyoruz-1053409061.html

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derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, açıklama