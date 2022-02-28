https://tr.sputniknews.com/20220228/bati-medyasinda-suriyeli-ukraynali-siginmaci-kiyasi-sarisin-mavi-gozlu-uygar-avrupalilar-sozkonusu-1054298702.html

Batı medyasında Suriyeli-Ukraynalı kıyası: 'Söz konusu olan sarışın, mavi gözlü, uygar Avrupalılar'

Batı medyasında Suriyeli-Ukraynalı kıyası: 'Söz konusu olan sarışın, mavi gözlü, uygar Avrupalılar'

Batı ana akım medyasının Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuyla ilgili yayınlarına ölenlerin, kaçanların, 'Arap ya da Afrikalı değil de sarışın mavi... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T16:31+0300

2022-02-28T16:31+0300

2022-02-28T16:39+0300

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* ABD'nin CBS kanalının baş dış muhabiri Charlie D’Agata "Burası Irak veya Afganistan gibi on yıllardır çatışmanın sürdüğü bir yer değil, burası görece uygar, görece Avrupalı bir yer -sözlerimi dikkatli seçmem gerekiyor- böyle şeyler olmasını beklemeyeceğiniz, ummayacağınız bir yer" dedi. D’Agata tepkiler üzerine "Çatışmaları asla karşılaştırmamalıyız, her biri benzersizdir. Kötü bir kelime seçimi yaptım, özür dilerim" dedi. * Britanya'nın kamusal yayın kuruluşu BBC'ye demeç veren Ukrayna'nın eski Başsavcı Yardımcısı David Sakvarelidze "Beni çok duygusallaştırıyor, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" dedi. BBC sunucusu 'bu duyguyu anlayıp saygı gösterdiğini' dile getirdi.* ABD'nin NBC kanalında Polonya'dan bildiren muhabir Kelly Codibella, Suriyeli sığınmacılara kapılarını kapatan Polonya'nın Ukrayna'dan kaçanlara kucak açmasıyla ilgili şöyle konuştu: "Açıkça söylemek gerekirse: Bunlar Suriye'den gelen sığınmacılar değil. Bunlar komşu Ukrayna'dan gelen sığınmacılar. Ve bu, açıkçası, bunun bir parçası. Bunlar Hristiyan, bunlar beyaz. Polonya'da yaşayan insanlara çok benziyorlar."* Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Partili siyasetçi Daniel Hannan'ın sağcı gazete The Daily Telegraph'ta yayımlanan makalesinde şu ifadelere yer verildi: "Bize öyle benziyorlar ki. Durumu şoke edici kılan bu. Ukrayna bir Avrupa ülkesi. İnsanları Netflix izliyor, Instagram hesapları var, serbest seçimlerde oy kullanıyor ve sansürsüz gazeteler okuyor. Savaş artık uzaktaki yoksul nüfusların başına gelen bir şey değil. Herkesin başına gelebilir."* Britanya'nın ITV kanalında Polonya'daki muhabir "Burası gelişmekte olan üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa" dedi.* Fransa'nın BFMTV kalanında bir analist şöyle konuştu: "Burada Putin'in desteklediği Suriye rejiminin bombalamasından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz, bize benzeyen Avrupalıların hayatlarını kurtarmak için arabalarla kaçmalarından bahsediyoruz." Kanaldaki bir başka yorumcu "21. yüzyıldayız, bir Avrupa şehrindeyiz ve sanki Irak'ta ya da Afganistan'daymışız gibi seyir füzeleri fırlatılıyor, hayal edebiliyor musunuz" dedi.Bir Fransız sosyolog ise çatışmalardan kaçan Ukraynalıların 'sığınmacı', geçen yıl Taliban yüzünden ülkelerinden kaçan Afganların ise genelde 'göçmen' olarak tanımlandığına dikkat çekti.Fransız milletvekili Jean-Louis Bourlanges, bir yayın sırasında, Ukraynalı sığınmacıların 'çok kaliteli entelektüellerin göçü' anlamına geldiğinden söz etti. Bu kervana katılan Katar kanalı Al Jazeera English'de bir sunucu ülkelerindeki çatışmalardan kaçan Ukraynalılarla ilgili gözlemlerini şöyle paylaştı:“Çarpıcı olan şu, bu insanlara, giyimlerine bir bakın, bunlar müreffeh, orta sınıf insanlar. Bunlar, Ortadoğu'da hâlâ savaş durumunda olan bölgelerden, , Kuzey Afrika'daki sorunlu bölgelerden kaçmaya çalışan sığınmacılar değil. Yan kapınızda yaşan herhangi bir Avrupalı aileye benziyorlar.”Tepkiler üzerine birkaç saat sonra Al Jazeera, sunucusunun 'savaştan kaçan Ukraynalılar ile Ortadoğu-Kuzey Afrika bölgesinden gelen sığınmacılar arasında haksız karşılaştırmalar yaptığını' kabul ederek özür diledi.Katar kanalı, "Sunucunun yorumları duyarsız ve sorumsuzdu. Dünya çapındaki izleyicilerimizden özür diliyoruz ve bu profesyonellik ihlaliyle ilgileniyoruz" dedi.

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britanya, ingiltere, abd, batı, cbs, nbc, bbc, the daily telegraph