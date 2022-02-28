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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Rusya-Ukrayna gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Rusya-Ukrayna gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T07:28+0300
2022-02-28T07:28+0300
politika
cumhurbaşkanlığı kabinesi
rusya
ukrayna
recep tayyip erdoğan
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Rusya'nın Donbass'a askeri operasyonu Ankara'nın yakın takibinde. Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.Toplantıda ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak ve Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.Öte yandan, yüksek faturalar dolayısıyla vatandaşlar ve esnaftan gelen şikayetler de Kabinenin gündeminde olacak. Toplantının ardından yeni enerji formülü açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak.
rusya
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cumhurbaşkanlığı kabinesi, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan, elektrik, fatura

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Rusya-Ukrayna gündemiyle toplanıyor

07:28 28.02.2022
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.
Rusya'nın Donbass'a askeri operasyonu Ankara'nın yakın takibinde. Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.
Toplantıda ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak ve Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.
Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.
Öte yandan, yüksek faturalar dolayısıyla vatandaşlar ve esnaftan gelen şikayetler de Kabinenin gündeminde olacak. Toplantının ardından yeni enerji formülü açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak.
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