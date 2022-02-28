Türkiye
SON DAKİKA| Donetsk lideri Puşilin: Donbass'ta genel seferberlik askıya alındı
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220228/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054283492.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 14.07 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.70 liradan işlem görüyor. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T09:10+0300
2022-02-28T09:10+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
altın
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051975909_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b11a3ed9d912974e7099b524c28b75ba.jpg
Rusya'nın Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.0765 lira satış fiyatı 14.0864 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.6847 lira alış fiyatı, 15.7080 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Altın fiyatları ne kadar?2 bin dolar seviyesine yaklaşan ons altın fiyatı, 28 Şubat 2022 sabahında 1910 dolar bandında yer alıyor.Spot piyasada gram altın 865 lira, çeyrek altın ise 1385 liradan el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/dolar-14-tlyi-gecti-1054183272.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051975909_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_0e4c859b599da697415e4a14273e141f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro, altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:10 28.02.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTL- Dolar
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
Abone olGoogle news
Dolar kuru güne 14.07 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.70 liradan işlem görüyor.
Rusya'nın Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.0765 lira satış fiyatı 14.0864 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.6847 lira alış fiyatı, 15.7080 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Altın fiyatları ne kadar?

2 bin dolar seviyesine yaklaşan ons altın fiyatı, 28 Şubat 2022 sabahında 1910 dolar bandında yer alıyor.
Spot piyasada gram altın 865 lira, çeyrek altın ise 1385 liradan el değiştiriyor.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
EKONOMİ
Dolar 14 TL'yi geçti
24 Şubat, 09:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала