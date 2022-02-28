https://tr.sputniknews.com/20220228/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054283492.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 14.07 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.70 liradan işlem görüyor. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T09:10+0300
2022-02-28T09:10+0300
2022-02-28T09:10+0300
ekonomi
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Rusya'nın Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.0765 lira satış fiyatı 14.0864 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.6847 lira alış fiyatı, 15.7080 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Altın fiyatları ne kadar?2 bin dolar seviyesine yaklaşan ons altın fiyatı, 28 Şubat 2022 sabahında 1910 dolar bandında yer alıyor.Spot piyasada gram altın 865 lira, çeyrek altın ise 1385 liradan el değiştiriyor.
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dolar, dolar/tl, euro, altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar kuru güne 14.07 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.70 liradan işlem görüyor.
Rusya'nın Donbas'a askeri harekat başlatmasının ardından spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14.0765 lira satış fiyatı 14.0864 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.6847 lira alış fiyatı, 15.7080 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Altın fiyatları ne kadar?
2 bin dolar seviyesine yaklaşan ons altın fiyatı, 28 Şubat 2022 sabahında 1910 dolar bandında yer alıyor.
Spot piyasada gram altın 865 lira, çeyrek altın ise 1385 liradan el değiştiriyor.