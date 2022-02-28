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Fransa'da bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı
Fransa'da bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı
Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı Fransa’da, aşı kartının geçerli olduğu bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu bugün itibarıyla... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T15:04+0300
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koronavirüs
fransa
aşı kartı
restoran
maske
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Bu kapsamda kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi aşı kartının geçerli olduğu birçok kapalı alanda artık maske takma zorunluluğu olmayacak.Toplu taşıma araçlarının yanı sıra aşı kartının geçerli olmadığı kapalı mekanlarda ise maske zorunluluğu devam edecek.Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 salgınının iyiye doğru gitmesi halinde mart ortasında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğini ve Kovid-19 aşı kartı uygulamasını hafifletebileceklerini kaydetmişti.Veran, Kovid-19 tedbirlerini gevşetebilmeleri için yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısının 1000-1500'e düşmesi ve Kovid-19'a bağlı olmayan tedavilerin ve ameliyatların ertelenmemesi gerektiğini belirtmişti.
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fransa, aşı kartı, restoran, maske

Fransa'da bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

15:04 28.02.2022 (güncellendi: 15:11 28.02.2022)
© AP Photo / Bob EdmeFransa, maske yasağı, restoran
Fransa, maske yasağı, restoran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Bob Edme
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Kovid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı Fransa’da, aşı kartının geçerli olduğu bazı kapalı alanlarda maske zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.
Bu kapsamda kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi aşı kartının geçerli olduğu birçok kapalı alanda artık maske takma zorunluluğu olmayacak.
Toplu taşıma araçlarının yanı sıra aşı kartının geçerli olmadığı kapalı mekanlarda ise maske zorunluluğu devam edecek.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 salgınının iyiye doğru gitmesi halinde mart ortasında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılabileceğini ve Kovid-19 aşı kartı uygulamasını hafifletebileceklerini kaydetmişti.
Veran, Kovid-19 tedbirlerini gevşetebilmeleri için yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısının 1000-1500'e düşmesi ve Kovid-19'a bağlı olmayan tedavilerin ve ameliyatların ertelenmemesi gerektiğini belirtmişti.
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