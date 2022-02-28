https://tr.sputniknews.com/20220228/galatasarayin-4-sekerli-cay-paylasimina-rizespordan-yanit-kacak-cay-galiba-1054294228.html

Galatasaray'ın '4 şekerli çay' paylaşımına Rizespor'dan yanıt: 'Kaçak çay galiba'

Galatasaray'ın '4 şekerli çay' paylaşımına Rizespor'dan yanıt: 'Kaçak çay galiba'

Süper Lig 27. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından iki takımın sosyal medya hesabından atışma yaşandı. Galatasaray'ın göndermesine... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T13:49+0300

2022-02-28T13:49+0300

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galatasaray

spor

çaykur rizespor

çay

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Çaykur Rizespor, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.Maçın ardından Galatasaray’ın resmi hesabından tabağında 4 şeker olan çay fotoğrafı "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" ifadeleriyle paylaşıldı.Bu paylaşımı alıntılayan Çaykur Rizespor, müsabakanın hakemi Ümit Öztürk’ün tartışmalı kararları nedeniyle "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" notunu yazdı.2 takımın paylaşımı da saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220228/super-lig-tarihine-gecti-gedson-fernandes-galatasaray-macinda-en-cok-faule-maruz-kalan-oyuncu-oldu-1054293586.html

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galatasaray, çaykur rizespor, çay