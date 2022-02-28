https://tr.sputniknews.com/20220228/galatasarayin-4-sekerli-cay-paylasimina-rizespordan-yanit-kacak-cay-galiba-1054294228.html
Galatasaray'ın '4 şekerli çay' paylaşımına Rizespor'dan yanıt: 'Kaçak çay galiba'
Galatasaray'ın '4 şekerli çay' paylaşımına Rizespor'dan yanıt: 'Kaçak çay galiba'
Süper Lig 27. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından iki takımın sosyal medya hesabından atışma yaşandı. Galatasaray'ın göndermesine... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T13:49+0300
2022-02-28T13:49+0300
2022-02-28T13:54+0300
galatasaray
spor
çaykur rizespor
çay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054294152_0:374:2048:1526_1920x0_80_0_0_9ad9036428d290b14e70ec8cd6c7f8f4.jpg
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Çaykur Rizespor, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.Maçın ardından Galatasaray’ın resmi hesabından tabağında 4 şeker olan çay fotoğrafı "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" ifadeleriyle paylaşıldı.Bu paylaşımı alıntılayan Çaykur Rizespor, müsabakanın hakemi Ümit Öztürk’ün tartışmalı kararları nedeniyle "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" notunu yazdı.2 takımın paylaşımı da saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220228/super-lig-tarihine-gecti-gedson-fernandes-galatasaray-macinda-en-cok-faule-maruz-kalan-oyuncu-oldu-1054293586.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054294152_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_79d461291e7cbad805497134f6b3a94c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, çaykur rizespor, çay
Galatasaray'ın '4 şekerli çay' paylaşımına Rizespor'dan yanıt: 'Kaçak çay galiba'
13:49 28.02.2022 (güncellendi: 13:54 28.02.2022) Abone ol
Süper Lig 27. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından iki takımın sosyal medya hesabından atışma yaşandı. Galatasaray'ın göndermesine, Rizespor'dan hakem Ümit Öztürk'lü yanıt geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Çaykur Rizespor, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Maçın ardından Galatasaray’ın resmi hesabından tabağında 4 şeker olan çay fotoğrafı "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" ifadeleriyle paylaşıldı.
Bu paylaşımı alıntılayan Çaykur Rizespor, müsabakanın hakemi Ümit Öztürk’ün tartışmalı kararları nedeniyle "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" notunu yazdı.
2 takımın paylaşımı da saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı.