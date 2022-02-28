https://tr.sputniknews.com/20220228/super-lig-tarihine-gecti-gedson-fernandes-galatasaray-macinda-en-cok-faule-maruz-kalan-oyuncu-oldu-1054293586.html

Süper Lig tarihine geçti: Gedson Fernandes, Galatasaray maçında en çok faule maruz kalan oyuncu oldu

Süper Lig tarihine geçti: Gedson Fernandes, Galatasaray maçında en çok faule maruz kalan oyuncu oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 galip tamamlarken, Rizespor'un yıldızı Gedson... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T13:35+0300

2022-02-28T13:35+0300

2022-02-28T13:44+0300

ryan babel

spor

süper lig

gedson fernandes

galatasaray

çaykur rizespor

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Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelirken mücadeleye Gedson Fernandes damga vurdu. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu olan Portekizli yıldız mücadelede birçok kez faulle durduruldu.Habertürk'ün aktardığına göre, sahada kaldığı süre boyunca 12 kez faulle durdurulan Portekizli yıldız, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.Gedson Fernandes mücadelenin ardından bir paylaşım yaparak eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e "Bir şey diyecek misiniz?" ifadeleriyle sitemde bulundu.Ryan Babel ise "İyi futbolcuları savunmanın yolu bu kardeşim" sözleriyle eski takım arkadaşına yanıt verdi.Ryan Babel ile Gedson Fernandes daha sonra bir araya geldi. Hollandalı yıldız sosyal medya paylaşımında "Gedson, Türk futboluna geri dönmen harika oldu. Sezonun geri kalanında başarılar" dedi. Gedson ise "Seni görmek her zaman harika kardeşim. Muhteşem bir maçtı" cevabını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220203/gedson-fernandesin-besiktasa-maliyeti-6-milyon-euro-olarak-aciklandi-1053448773.html

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ryan babel, süper lig, gedson fernandes, galatasaray, çaykur rizespor