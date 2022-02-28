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Süper Lig tarihine geçti: Gedson Fernandes, Galatasaray maçında en çok faule maruz kalan oyuncu oldu
Süper Lig tarihine geçti: Gedson Fernandes, Galatasaray maçında en çok faule maruz kalan oyuncu oldu
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 galip tamamlarken, Rizespor'un yıldızı Gedson... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T13:35+0300
2022-02-28T13:44+0300
ryan babel
spor
süper lig
gedson fernandes
galatasaray
çaykur rizespor
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Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelirken mücadeleye Gedson Fernandes damga vurdu. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu olan Portekizli yıldız mücadelede birçok kez faulle durduruldu.Habertürk'ün aktardığına göre, sahada kaldığı süre boyunca 12 kez faulle durdurulan Portekizli yıldız, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.Gedson Fernandes mücadelenin ardından bir paylaşım yaparak eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e "Bir şey diyecek misiniz?" ifadeleriyle sitemde bulundu.Ryan Babel ise "İyi futbolcuları savunmanın yolu bu kardeşim" sözleriyle eski takım arkadaşına yanıt verdi.Ryan Babel ile Gedson Fernandes daha sonra bir araya geldi. Hollandalı yıldız sosyal medya paylaşımında "Gedson, Türk futboluna geri dönmen harika oldu. Sezonun geri kalanında başarılar" dedi. Gedson ise "Seni görmek her zaman harika kardeşim. Muhteşem bir maçtı" cevabını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/gedson-fernandesin-besiktasa-maliyeti-6-milyon-euro-olarak-aciklandi-1053448773.html
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ryan babel, süper lig, gedson fernandes, galatasaray, çaykur rizespor

Süper Lig tarihine geçti: Gedson Fernandes, Galatasaray maçında en çok faule maruz kalan oyuncu oldu

13:35 28.02.2022 (güncellendi: 13:44 28.02.2022)
© İHARyan Babel, Gedson Fernandes
Ryan Babel, Gedson Fernandes - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© İHA
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Karşılaşmayı Galatasaray 4-2 galip tamamlarken, Rizespor'un yıldızı Gedson Fernandes, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelirken mücadeleye Gedson Fernandes damga vurdu. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu olan Portekizli yıldız mücadelede birçok kez faulle durduruldu.
Habertürk'ün aktardığına göre, sahada kaldığı süre boyunca 12 kez faulle durdurulan Portekizli yıldız, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.
Gedson Fernandes mücadelenin ardından bir paylaşım yaparak eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e "Bir şey diyecek misiniz?" ifadeleriyle sitemde bulundu.
Ryan Babel ise "İyi futbolcuları savunmanın yolu bu kardeşim" sözleriyle eski takım arkadaşına yanıt verdi.
Ryan Babel ile Gedson Fernandes daha sonra bir araya geldi. Hollandalı yıldız sosyal medya paylaşımında "Gedson, Türk futboluna geri dönmen harika oldu. Sezonun geri kalanında başarılar" dedi. Gedson ise "Seni görmek her zaman harika kardeşim. Muhteşem bir maçtı" cevabını verdi.
Gedson Fernandes - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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