https://tr.sputniknews.com/20220228/milli-savunma-bakani-akar-ukrayna-savunma-bakani-reznikov-ile-telefonda-gorustu-1054285889.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T10:33+0300
2022-02-28T10:33+0300
2022-02-28T10:47+0300
politika
hulusi akar
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545997_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4b07350ab3c610c4aacbd5d5f00b8e19.jpg
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı Akar'a teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220228/donbass-operasyonunda-besinci-gun-brezilya-tarafsiz-kalacagiz-yaptirimlara-karsiyiz-1054282443.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049545997_167:0:815:486_1920x0_80_0_0_2132b3b2139dc32bace05ca13f6a19cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hulusi akar, rusya, ukrayna
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü
10:33 28.02.2022 (güncellendi: 10:47 28.02.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.
Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı Akar'a teşekkür etti.