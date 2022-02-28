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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220228/donbass-operasyonunda-besinci-gun-brezilya-tarafsiz-kalacagiz-yaptirimlara-karsiyiz-1054282443.html
Yaptırımların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, Batı için 'yalanlar imparatorluğu' dedi
Yaptırımların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, Batı için 'yalanlar imparatorluğu' dedi
Rusya'nın Donbass operasyonunun 5. gününde heyetler Belarus'ta masaya oturdu. Ruble değer kaybetti. Rusya Merkez Bankası faiz oranını artırdı. Ukrayna hava... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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Vladimir Putin- ekonomi kurmaylarıyla toplantı - Sputnik Türkiye

Yaptırımların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, Batı için 'yalanlar imparatorluğu' dedi

08:22 28.02.2022 (güncellendi: 17:45 28.02.2022)
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Rusya'nın Donbass operasyonunun 5. gününde heyetler Belarus'ta masaya oturdu. Ruble değer kaybetti. Rusya Merkez Bankası faiz oranını artırdı. Ukrayna hava sahası kontrol altında. Rusya, 36 ülkeye uçuşları durdurdu. Rusya’nın caydırıcı nükleer güçleri, genişletilmiş personelle alarma geçirildi. Putin, kurmaylarıyla ekonomiyi görüştü.
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması sonrası başlattığı operasyonda yeni haftaya girildi.
Rusya ve Ukrayna'dan heyetleri bugün Belarus'ta bir araya geldi.
Öte yandan başta AB olmak üzere Batılı taraflardan Rusya'nın ekonomi, spor ve basınına yaptırımlar sürüyor; birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre ziyareti, AB ülkelerinin uçuş yasağı nedeniyle ertelendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ekonomiyi görüşmek için kurmaylarıyla bir araya geldi.
Gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:
Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Kiev heyeti, Rusya ile yapılacak görüşme için Polonya üzerinden Belarus’a gidiyor
Dün, 17:24
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17:31 28.02.2022
Finlandiya basını: Hükümet, Ukrayna’ya silah tedariki konusunda fikir birliği içinde
Finlandiya hükümetinin Ukrayna’ya silah tedarik edilmesi yönünde karar almasının beklendiği kaydedildi. Finlandiya’da yayınlanan Helsingin Sanomat gazetesi, Ukrayna’ya silah tedarik edilmesi konusunda Fin hükümetinde görüş birliği olduğunu yazdı.
Finlandiya hükümeti dün Ukrayna’ya kask, miğfer ve ilk yardım malzemeleri gönderilmesine karar vermişti.
17:29 28.02.2022
ABD Dışişleri'nden Rusya'ya seyahat uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki sebepsiz ve haksız saldırısı, Rus hükümetinin güvenlik görevlileri tarafından ABD vatandaşlarına yönelik taciz potansiyeli, büyükelçiliğin Rusya'daki ABD vatandaşlarına yardım etme konusundaki sınırlı kabiliyeti, Kovid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları, terörizm, Rusya'ya ve Rusya'dan sınırlı uçuşlar ve yerel yasaların keyfi olarak uygulanması nedeniyle Rusya'ya seyahat etmeyin" ifadelerine yer verildi.
17:23 28.02.2022
Uluslararası Olimpiyat Komitesi uluslararası spor federasyonları ve müsabakaların organizatörlerine Rus ve Belaruslu sporcuların katılımına izin verilmemesi çağrısı yaptı.
17:21 28.02.2022
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Putin'in olimpiyat nişanının geri alınmasını kararlaştırdı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ve Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko'nun olimpiyat nişanlarının geri alınmasına karar verdi.
17:13 28.02.2022
ABD'den yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla enerji alanında işbirliğini sürdürme izni
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla enerji alanındaki mali işlemleri 24 Haziran’a kadar sürdürmeye izin verdi.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, enerji alanıyla ilgili işlemlere izin verilen Rus bankaları: Vneşekonombank, Otkritiye, Sovkombank, Sberbank, VTB. Listeye ayrıca Rusya Merkez Bankası da dahil edildi.
‘Enerji alanıyla ilgili’ tabiri, ham petrol, gaz, kömür, kereste, tarım ürünleri ve uranyum dahil çeşitli yakıt türlerinin çıkarılması, işlenmesi, zenginleştirilmesi, taşınması ile ilgili kontratları kapsıyor.
17:12 28.02.2022
Zaharova: Rusya savaşı başlatmadı, savaşa son veriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkeler ve onların toplumları, 8 yıldır savaş sürerken neredeydi ve bu yıllar içinde en az 13 bin kişinin katledilmesini nasıl kınadılar? Rusya savaşı başlatmadı, ona son veriyor. Rusya tüm bu yıllar boyunca küresel toplumu Donbass nüfusunun planlı bir şekilde yok edilmesine karşı çıkmaya çağırdı" ifadelerini kullandı.
'NATO'nun deneyleri ve Batı'nın sağır edici sessizliği, Avrupa'daki insani ve siyasi felaketin nedenleridir'
NATO'nun deneylerinin ve Batı toplumunun sağır edici sessizliğinin, Avrupa'daki insani ve siyasi felaketin nedenleri olduğunu vurgulayan Zaharova, "Batı müzakere yapmayı reddettiği ve Kievli kuklaların Rusya'ya yönelik agresif açıklamalarını ve doğrudan tehditlerini memnuniyetle karşıladığı için buna son vermek gerekiyordu" dedi.
17:11 28.02.2022
Belarus’taki Rusya-Ukrayna görüşmeleri 4 saattir devam ediyor
Sputnik haber ajansına bilgi veren bir kaynak, Rusya ve Ukrayna’nın Belarus’taki görüşmelerinin hâlâ devam ettiğini söyledi. Bu, görüşmelerin dört saattir sürdüğü anlamına geliyor.
Belarus’un Ukrayna sınırı yakınlarında ismi gizli tutulan bir yerde gerçekleşmekte olan Rusya-Ukrayna görüşmelerinin TSİ 12.00’de başlaması bekleniyordu, ancak görüşmeler 13.00 civarında başladı.
17:09 28.02.2022
İsrail, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan bir karar için aleyhte oy kullanacak
İsrail, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak olağanüstü oturum sonunda çıkması beklenen Rusya'ya yönelik kınama metni için aleyhte oy kullanacağını belirterek, önceliğinin Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ile Yahudi toplumu olduğunu belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin BM Genel Kurulu'nda yapılacak olağanüstü toplantı sonunda Ukrayna krizine yönelik karar metni oylamasında aleyhte oy kullanacağını duyurdu.
16:59 28.02.2022
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı.
Alınan bilgeye göre, yayımlanan notam üzerine THY, 24 Şubat'ta durdurduğu Ukrayna ve Moldova seferlerini 15 Mart saat 23.59'a kadar yapmama kararı aldı.
THY, Rusya'nın Soçi ve Rostov kentleri ile Belarus'un başkenti Minsk'e sefer iptallerini de 2 Mart'a kadar uzattı.
16:56 28.02.2022
Rus S7 havayolu şirketi 26 Mart’a kadar Avrupa’ya gerçekleştireceği tüm seferleri iptal ettiğini duyurdu.
Açıklamada, “Avusturya, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Moldova ve Fransa’ya olan seferler iptal edildi” ifadeleri kullanıldı.
16:43 28.02.2022
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
Ukrayna krizi
RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı: 'Uygun görüntülerin seçilmesi önemli'
16:41
16:42 28.02.2022
İsviçre'nin tarafsız tutumunda değişim: Rusya'ya yaptırım uygulanacak
İsviçre 1815'ten beri uyguladığı tarafsızlık politikasında kırılmaya giderek üyesi olmadığı halde Avrupa Birliği'nin (AB) açıkladığı yaptırımların aynısını Rusya'ya uygulayacağını duyurdu.
Tarafsız devlet statüsü sayesinde en kanlı savaşlarda bile taraflar arasında iletişim kanalı ve arabuluculuk rolü üstlenebilen ve aynı zamanda hesapların gizli tutulduğu bir bankacılık merkezi olan İsviçre, bu geleneğini Rusya için bozdu. İsviçre'nin yürütme erkini oluşturan kolektif devlet başkanı ve hükümet görevindeki Federal Konsey'den şu açıklama geldi: "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden askeri müdahalesini göz önünde bulundurarak, Federal Konsey 28 Şubat'ta AB'nin 23 ve 25 Şubat'ta uyguladığı yaptırım paketlerini kabul etme kararı aldı."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a karşı derhal yürürlüğe giren mali yaptırımları kabul ettiğini belirten Federal Konsey, "İsviçre, Ukrayna ve halkıyla dayanışmasını yeniden teyit ediyor; Polonya'ya kaçan insanlara yardım malzemeleri ulaştıracak" dedi.
Açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk teklifi de yinelendi.
Tarafsız İsviçre'nin Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını kabul ettiğinin açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın beş oligarkın' ülkeye girişini yasakladıklarını duyurdu. Keller-Sutter, gizlilik gerekçesiyle bu 5 Rusya vatandaşının adını açıklamadı.
Maliye Bakanı Ulrich 'Ueli' Maurer, İsviçre'deki doğrudan yatırımların sadece yüzde 1'inin Rusya'ya ait olduğunu söyledi.
Savunma Bakanı Viola Amherd, Rusya'nın nükleer silah kullanmasını beklemediklerini söyledi. Amherd "Elbette tüm senaryolara bakıyoruz, ama soruşturmalarımız nükleer silahların kullanılması ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor" dedi.
AB yaptırımları kapsamında şunlar var:
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın üyelerinin mal varlıklarının dondurulması
- Yaptırım kapsamındaki Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılması,
- Rusya Merkez Bankası'nın mal varlıklarının dondurulması
- Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içeren toplam 64 kurumun AB finansal hizmetlerine ve teknolojisine erişiminin yasaklanması
- Rusya'ya ham petrolün işlenmesi için gerekli olan mal ve teknoloji satış ve sevkinin yasaklanması, havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili mal, teknoloji ve hizmet satışının yasaklanması, yüksek teknolojili ürünlerin satışının yasaklanması, Rusya'ya ait ya da Rusya kontrolündeki uçaklar için AB hava sahasının kapatılması.
16:40 28.02.2022
'Abramoviç, Rusya-Ukrayna müzakerelerine katkı sunmak için Belarus'ta'
İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post gazetesi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Rusya-Ukrayna müzakerelerine katkı sunmak için Belarus'ta bulunduğunu yazdı. Gazete, "Rus-İsrailli milyarder Roman Abramoviç, Ukrayna tarafının talebi üzerine Belarus'ta bulunuyor ve savaşa son verme çabasıyla yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerine yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.
16:35 28.02.2022
Ukrayna'dan kaçan ve Siret sınır kapısından Romanya'ya geçen bir kadın ile iki çocuğu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
Ukrayna krizi
Batı medyasında Suriyeli-Ukraynalı kıyası: 'Söz konusu olan sarışın, mavi gözlü, uygar Avrupalılar'
16:31
16:33 28.02.2022
Rusya Merkez Bankası: Finansal altyapımız sorunsuz çalışacak
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya’nın finansal altyapısının mevcut koşullarda sorunsuz çalışacağını söyledi.
Nabiullina konuşmasında, “İç finansal altyapımızı geliştirdik, bu nedenle sorunsuz şekilde çalışmaya devam edecek. Zira ülkemizde SWIFT’in yerini alabilecek SPFS mali mesajlaşma sistemimiz var. Yurtdışından katılımcılar bu sisteme dahil olabilir” dedi.
Nabiullina, yaptırım kapsamındaki bankaların verdiği uluslararası ödeme sistemlerinin kartlarının Rusya’da çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Nabiullina'nın diğer açıklamaları şöyle:
- Rus bankaları ile sürekli temas halindeyiz, bankaları destek mekanizması ihtiyaçlarını takip ve bu ihtiyaçları sunmaya devam edeceğiz.
- Bankalara kredilerin yeniden yapılandırılmasında borçluların ihtiyaçlarının karşılanmaması, para cezası ve cezaların uygulanmamasını tavsiye ediyoruz.
- Altın ve döviz rezervlerinin dolar ve euro cinsinden kullanımına yönelik kısıtlamalar nedeniyle bugün döviz müdahalesi yapmadık.
Moskova- ATM - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Кирилл Каллиников
16:27 28.02.2022
Lavrov'un Cenevre ziyareti, AB ülkelerinin uçuş yasağı nedeniyle ertelendi
Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre ziyaretinin bir dizi AB ülkesinin Lavrov'un uçağının hava sahalarından geçmesini yasaklaması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
16:25 28.02.2022
Gazprom: Avrupa, yaz döneminde depoladığı gazı tüketti
Rus gaz devi Gazprom’un Telegram’daki açıklamasında Avrupa’nın yaz aylarında pompalanan gazın tamamını tükettiği, yeraltı depolarındaki doluluk oranının yüzde 29.5 seviyesinde olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Almanya’daki yeraltı depolama tesisleri şimdiden yüzde 70.6, Fransa’dakier ise yüzde 77.1 oranında boşaldı” ifadeleri kullanıldı.
Gas Infrastructure Europe’un kaynak gösterildiği açıklamaya göre, 26 Şubat itibarıyla Avrupa’daki depolardaki aktif gaz hacmi geçen yılki seviyesinden yüzde 21.5 daha az. Gazın 47 milyar metreküpü çekildi, bu yaz aylarında pompalanan toplam gaz miktarı, diğer bir deyişle geçen yıl depolanan gazın tamamı.
Diğer yandan Avrupa’daki yeraltı depolama tesislerindeki gazın kullanımının genellikle mart sonu nisan ortasına kadar sürdüğü belirtildi. Bu nedenle depolardaki 2020 yılı ve önceki yıllarda stoklanan gazın kullanılacağı aktarıldı.
Bununla birlikte Ukrayna’daki depolama tesislerindeki doluluk da en düşük seviyelerinde. 26 Şubat itibarıyla doluluk oranı 10.3 milyar metreküpe düştü.
16:22 28.02.2022
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Ukrayna'nın AB üyeliği birkaç ay içinde gerçekleşebilecek bir şey değil
16:21 28.02.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya tarafı ile Belarus’ta gerçekleştirilen görüşmelerde Kiev’in, ‘Rusya güçlerinin Kırım ve Donbass dahil Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesini talep ettiğini’ söyledi.
Ukrayna televizyonuna açıklamalarda bulunan Arestoviç, söz konusu talepleri çerçevesinde Rusya güçlerinin Kırım ve Donbass’tan da çekilmesini beklediklerini kaydetti.
16:21 28.02.2022
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ukrayna'ya destek mesajı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e destek mesajı gönderdi.
Miçotakis, yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile tam dayanışma" ifadesine yer verdi.
Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) tercihini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Miçotakis, "Onlar, bizlerden biri" ifadesini kullandı.
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