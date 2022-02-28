Yaptırımların ele alındığı toplantıda konuşan Putin, Batı için 'yalanlar imparatorluğu' dedi

Zaharova: Rusya savaşı başlatmadı, savaşa son veriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkeler ve onların toplumları, 8 yıldır savaş sürerken neredeydi ve bu yıllar içinde en az 13 bin kişinin katledilmesini nasıl kınadılar? Rusya savaşı başlatmadı, ona son veriyor. Rusya tüm bu yıllar boyunca küresel toplumu Donbass nüfusunun planlı bir şekilde yok edilmesine karşı çıkmaya çağırdı" ifadelerini kullandı.

'NATO'nun deneyleri ve Batı'nın sağır edici sessizliği, Avrupa'daki insani ve siyasi felaketin nedenleridir'

NATO'nun deneylerinin ve Batı toplumunun sağır edici sessizliğinin, Avrupa'daki insani ve siyasi felaketin nedenleri olduğunu vurgulayan Zaharova, "Batı müzakere yapmayı reddettiği ve Kievli kuklaların Rusya'ya yönelik agresif açıklamalarını ve doğrudan tehditlerini memnuniyetle karşıladığı için buna son vermek gerekiyordu" dedi.