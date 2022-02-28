https://tr.sputniknews.com/20220228/twitterdan-rus-medyasina-karsi-yeni-hamle-kullanicilarin-paylasimlari-da-daha-az-gorunecek--1054310631.html
Twitter’dan Rus medyasına karşı yeni sansür: Kullanıcıların paylaşımları da daha az görünecek
Twitter’dan Rus medyasına karşı yeni sansür: Kullanıcıların paylaşımları da daha az görünecek
Sputnik ve Russia Today'in hesaplarına daha önce 'Rusya devletine bağlı medya' etiketiyle kısıtlama getiren Twitter, Rus medyasına yeni bir sansür uygulama... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T21:13+0300
2022-02-28T21:13+0300
2022-02-28T22:19+0300
ukrayna krizi
sputnik
rusya
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ukrayna
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Rus medyasına yönelik yeni bir sansür hamlesi daha geldi.Twitter’dan yapılan açıklamada, Sputnik ve RT gibi haber sitelerinin Twitter hesaplarından paylaşılan tweetlerin bir başka kullanıcı tarafından paylaşılması durumunda da görünürlüğü azaltma yoluna gittiği duyuruldu.Rusya'nın Donbass operasyonunun başlamasından bu yana, Sputnik ve RT'den 45 bin linkin paylaşıldığını aktaran Twitter, bu paylaşımların daha önce Rusya devletine bağlı medya kuruluşu olarak etiketlenen hesaplardan ziyade medya kuruluşlarının Twitter'daki takipçilerinden geldiğini belirtti.Twitter daha önce de Rus medyasına sansür kararı almış, Sputnik ve RT'nin hesaplarına 'Rusya devletine bağlı medya' kısıtlaması getirmişti. Söz konusu kısıtlamayla medya kuruluşlarının Twitter paylaşımlarının görünürlüğüne sansür uygulanmıştı.
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Twitter’dan Rus medyasına karşı yeni sansür: Kullanıcıların paylaşımları da daha az görünecek
21:13 28.02.2022 (güncellendi: 22:19 28.02.2022) Abone ol
Sputnik ve Russia Today'in hesaplarına daha önce 'Rusya devletine bağlı medya' etiketiyle kısıtlama getiren Twitter, Rus medyasına yeni bir sansür uygulama kararı aldı. Bundan sonra kullanıcıların Sputnik ve RT'den yaptığı paylaşımların da görünürlüğüne Twitter'dan müdahale edilecek.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Rus medyasına yönelik yeni bir sansür hamlesi daha geldi.
Twitter’dan yapılan açıklamada, Sputnik ve RT gibi haber sitelerinin Twitter hesaplarından paylaşılan tweetlerin bir başka kullanıcı tarafından paylaşılması durumunda da görünürlüğü azaltma yoluna gittiği duyuruldu.
Rusya'nın Donbass operasyonunun başlamasından bu yana, Sputnik ve RT'den 45 bin linkin paylaşıldığını aktaran Twitter, bu paylaşımların daha önce Rusya devletine bağlı medya kuruluşu olarak etiketlenen hesaplardan ziyade medya kuruluşlarının Twitter'daki takipçilerinden geldiğini belirtti.
Twitter daha önce de Rus medyasına sansür kararı almış, Sputnik ve RT'nin hesaplarına 'Rusya devletine bağlı medya' kısıtlaması getirmişti. Söz konusu kısıtlamayla medya kuruluşlarının Twitter paylaşımlarının görünürlüğüne sansür uygulanmıştı.