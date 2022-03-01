https://tr.sputniknews.com/20220301/2-bin-330-paket-kirmizi-receteli-ilac-ele-gecirildi-1054329154.html

2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 koli içerisinde toplam 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T13:37+0300

2022-03-01T13:37+0300

2022-03-01T13:37+0300

türkiye

ilaç

hakkari

yüksekova

polis

jandarma

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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “28 Şubat 2022 günü bir şahsın 112 unsurlarına yaptığı ihbar neticesinde, Yüksekova ilçesi Esendere Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; 5 koli içerisinde toplam 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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