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2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 koli içerisinde toplam 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T13:37+0300
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türkiye
ilaç
hakkari
yüksekova
polis
jandarma
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “28 Şubat 2022 günü bir şahsın 112 unsurlarına yaptığı ihbar neticesinde, Yüksekova ilçesi Esendere Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; 5 koli içerisinde toplam 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20200804/adanada-sahte-doktor-gozaltina-alindi-boynunda-steteskopla-kirmizi-receteli-ilac-almaya-calisti-1042584380.html
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hakkari
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ilaç, hakkari, yüksekova, polis, jandarma

2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi

13:37 01.03.2022
© İHA2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© İHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 koli içerisinde toplam 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “28 Şubat 2022 günü bir şahsın 112 unsurlarına yaptığı ihbar neticesinde, Yüksekova ilçesi Esendere Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; 5 koli içerisinde toplam 2 bin 330 paket kırmızı reçeteli ilaç ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.
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