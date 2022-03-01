BBC, Ukrayna ordusunun Donetsk'te vurduğu evi, 'Rus ordusunun Harkov'da vurduğu ev' olarak gösterdi
14:21 01.03.2022 (güncellendi: 14:33 01.03.2022)
© Fotoğraf : Twitter/MFA Russia 🇷🇺@mfa_russiaBBC'nin Harkov'a ait olduğunu iddia ettiği fotoğraf ile Donetsk'deki yıkımın fotoğrafını yan yana koyan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "BBC Dünyası: Rusya Harkov'da evleri top ateşine tutuyor. Bu arada gerçek dünyada: Ukrayna ordusunun top ateşine tuttuğu Donetsk şehrinin Myronova Sokağı'ndaki 5 numaralı ev" paylaşımını yaptı.
© Fotoğraf : Twitter/MFA Russia 🇷🇺@mfa_russia
BBC'nin 'Rusya'nın Harkov'da evlere top ateşi açtığını' iddia ederken kullandığı fotoğrafın aslında Ukrayna ordusunun vurduğu Donetsk'te çekildiği belirlendi. Rus Dışişleri "BBC Dünyası: Rusya Harkov'da evleri top ateşine tutuyor. Bu arada gerçek dünyada: Ukrayna ordusunun top ateşine tuttuğu Donetsk'in Myronova Sokağı'ndaki ev" paylaşımını yaptı.
Ukrayna ordusunun Donbass saldırıları dünya tarafından görmezden gelinirken, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıyan Moskova'nın başlattığı askeri operasyon, Batı medyası ve sosyal medyada yoğun bir dezenformasyon kampanyasıyla karşılandı. En yaygın yöntemin de Ukrayna ordusunun Donbass bölgesinde sivillere çektirdiği acıların ya da sivil hedefleri vurmasının Rusya'nın işi gibi gösterilerek servis edilmesi olduğu gözlendi.
Britanya kamusal yayın organı BBC de bir yandan Ukrayna çatışması teyit kontrolü (reality check) haberi yapıp "İnternette çok sayıda yanıltıcı görüntü paylaşıldı" başlığıyla duyururken diğer yandan dezenformasyona başvurdu.
BBC'nin "Ukrayna Rusya'nın saldırısına uğrayan Harkov kentinde kontrolü sağladığını iddia etti" başlıklı haberini 'Rusya'nın Harkov'da sivil evlerine top ateşi açtığı' iddiasıyla servis ederken kullandığı fotoğrafın aslında Ukrayna ordusunun topçu ateşine tuttuğu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde çekildiği belirlendi.
BBC'nin Harkov'a ait olduğunu iddia ettiği fotoğraf ile Donetsk'teki yıkımın fotoğrafını yan yana koyan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "BBC Dünyası: Rusya Harkov'da evleri top ateşine tutuyor. Bu arada gerçek dünyada: Ukrayna ordusunun top ateşine tuttuğu Donetsk şehrinin Myronova Sokağı'ndaki 5 numaralı ev" paylaşımını yaptı.
.@BBC not only continues to ignore the suffering of the people of #Donbass (8 years past and still they do!), but actively promotes #fakenews, attributing Ukrainian military crimes against civilians to the Russian forces.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 28, 2022
But rest assured, the truth finds the way 👇 pic.twitter.com/zmZpFttF02
Rus Dışişleri'nın uyarısı üzerine BBC'nin canlı haberinin içinde kontrol yapanlar bu fotoğrafın yer almadığını gördü, ama dünyaya servis edilen hali Google'da kayıtlı kaldı.
Rus Dışişleri'nin BBC'yi etiketlediği paylaşımında şöyle denildi:
"BBC Donbass halkının çektiği acıyı görmezden gelmekle kalmıyor (8 yıl geçti ve hala yapıyorlar!), aynı zamanda Ukrayna'nın sivillere karşı işlediği askeri suçları Rus güçlerine atfederek yalan haberi (fakenews) aktif olarak destekliyor. Ama emin olun, gerçek yolunu bulur."