ÇGD'den Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a tepki: Uygulamaya derhal son verin

"Rusya merkezli haber ajansı Sputnik’te çalışan, aralarında Türkiye’den gazetecilerin de olduğu meslektaşlarımızın sosyal medya hesapları, 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketlenmiştir. Olağanüstü zor şartlarda gazeteciliğin yapıldığı savaş günlerinde, bu tür kararlar ‘barış’ taraftarlığı değil, zaten kirli olan savaşın daha da kirli yollarla sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Twitter’ı kınıyor, uygulamaya derhal son verme çağrısı yapıyoruz."