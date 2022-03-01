https://tr.sputniknews.com/20220301/cgdden-sputnik-calisanlarini-etiketleyen-twittera-tepki-uygulamaya-derhal-son-verin--1054330239.html
ÇGD'den Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a tepki: Uygulamaya derhal son verin
ÇGD'den Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a tepki: Uygulamaya derhal son verin
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Sputnik çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki gösterdi. Dernekten yapılan... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T14:05+0300
2022-03-01T14:05+0300
2022-03-01T14:07+0300
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Sputnik çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen sosyal medya platformu Twitter'a ÇGD'den tepki geldi.Uygulamaya son verilmesi çağrısının yapıldığı dernek açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220228/tgsden-ab-kararina-tepki-kriz-anlarinda-gazetecilik-tum-toplumlara-ekmek-su-kadar-gerekli-1054293300.html
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çağdaş gazeteciler derneği (çgd), sputnik, radyo sputnik, etiket, twitter , tepki, çalışan
ÇGD'den Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a tepki: Uygulamaya derhal son verin
14:05 01.03.2022 (güncellendi: 14:07 01.03.2022) Abone ol
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Sputnik çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, "Uygulamaya derhal son verin" çağrısı yapıldı.
Sputnik
çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya'
ibaresiyle etiketleyen sosyal medya platformu Twitter
'a ÇGD
'den tepki geldi.
Uygulamaya son verilmesi çağrısının yapıldığı dernek açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Rusya merkezli haber ajansı Sputnik’te çalışan, aralarında Türkiye’den gazetecilerin de olduğu meslektaşlarımızın sosyal medya hesapları, 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketlenmiştir. Olağanüstü zor şartlarda gazeteciliğin yapıldığı savaş günlerinde, bu tür kararlar ‘barış’ taraftarlığı değil, zaten kirli olan savaşın daha da kirli yollarla sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Twitter’ı kınıyor, uygulamaya derhal son verme çağrısı yapıyoruz."