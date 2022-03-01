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ÇGD'den Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a tepki: Uygulamaya derhal son verin
ÇGD'den Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a tepki: Uygulamaya derhal son verin
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Sputnik çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki gösterdi. Dernekten yapılan... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T14:05+0300
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çağdaş gazeteciler derneği (çgd)
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Sputnik çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen sosyal medya platformu Twitter'a ÇGD'den tepki geldi.Uygulamaya son verilmesi çağrısının yapıldığı dernek açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220228/tgsden-ab-kararina-tepki-kriz-anlarinda-gazetecilik-tum-toplumlara-ekmek-su-kadar-gerekli-1054293300.html
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çağdaş gazeteciler derneği (çgd), sputnik, radyo sputnik, etiket, twitter , tepki, çalışan

ÇGD'den Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a tepki: Uygulamaya derhal son verin

14:05 01.03.2022 (güncellendi: 14:07 01.03.2022)
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Sputnik news - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Sputnik çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, "Uygulamaya derhal son verin" çağrısı yapıldı.
Sputnik çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen sosyal medya platformu Twitter'a ÇGD'den tepki geldi.
Uygulamaya son verilmesi çağrısının yapıldığı dernek açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Rusya merkezli haber ajansı Sputnik’te çalışan, aralarında Türkiye’den gazetecilerin de olduğu meslektaşlarımızın sosyal medya hesapları, 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketlenmiştir. Olağanüstü zor şartlarda gazeteciliğin yapıldığı savaş günlerinde, bu tür kararlar ‘barış’ taraftarlığı değil, zaten kirli olan savaşın daha da kirli yollarla sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Twitter’ı kınıyor, uygulamaya derhal son verme çağrısı yapıyoruz."

Sputnik haber ajansı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
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