https://tr.sputniknews.com/20220228/tgsden-ab-kararina-tepki-kriz-anlarinda-gazetecilik-tum-toplumlara-ekmek-su-kadar-gerekli-1054293300.html

TGS’den AB kararına tepki: Kriz anlarında gazetecilik tüm toplumlara ekmek su kadar gerekli

TGS’den AB kararına tepki: Kriz anlarında gazetecilik tüm toplumlara ekmek su kadar gerekli

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonu sonrası her gün yeni yaptırımlar açıklayan Avrupa Birliği (AB), Russia Today (RT) ve Sputnık'in de Avrupa'da yayın yapmasını... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T13:34+0300

2022-02-28T13:34+0300

2022-02-28T13:41+0300

görüş

türkiye

türkiye gazeteciler sendikası

ilkay akkaya

ab

avrupa birliği

sputnik

russia today (rt)

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

ursula von der leyen

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https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101617/85/1016178502_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_4e50c565e403cde42f4e52e653700bc7.jpg

ABD ve Avrupa, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonuna tepki olarak özellikle ekonomik yaptırımları üst üste açıklarken, ‘basın özgürlüğüne darbe’ niteliği taşıyan bir karara da imza attı.Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rus devletine ait Russia Today (RT) televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını belirtti. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB'nin RT ve Sputnik'in Avrupa'da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu. Kararın ardından Romanya da gün sonuna kadar Sputnik ajansının internet sitelerini ve RT yayınlarını engelleyeceğini açıkladı.AB’nin kararına Sputnik haber ajansından tepki geldi. Sputnik'in yanıtında “Avrupa Birliği’ne bu yarı tedbirlerle yetinmemeyi, tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz” ifadelerine yer verildi. Sputnik’in de içinde bulunduğu Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda “RT ve Sputnik’in AB’de yasaklanması bağlamında, tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak. Yasaklar koşullarında işimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bizi sekiz yıldır buna hazırlayan bu 'özgürlük savunucularıydı'” ifadelerini kullandı.‘Dezenformasyon, yalan ve yanlış bilgi rüzgarına maruz kalıyoruz’Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri İlkay Akkaya, Sputnik Türkiye’ye yaptığı değerlendirmede AB'nin bu adımını eleştirerek şunları kaydetti:‘Etik değerleri dünyanın her yerinde savunmalıyız’“Çatışma dönemlerinde de bu yalan haberler, yanlış bilgiler her zamankinden daha hızlı biçimde yayılıyor” diye devam eden Akkaya, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220227/abnin-rus-medyasina-yasak-adimina-sputnikten-yanit-tum-interneti-yasaklamalarini-oneriyoruz-1054277290.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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