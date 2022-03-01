https://tr.sputniknews.com/20220301/cildir-golunde-kardan-tuncel-kurtiz-heykeli-1054320539.html

Çıldır Gölü'nde kardan Tuncel Kurtiz heykeli

Çıldır Gölü'nde kardan Tuncel Kurtiz heykeli

Yaşamını 9 yıl önce yitiren oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist Tuncel Kurtiz anısına 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' düzenleniyor. 2 Mart'ta... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T10:14+0300

2022-03-01T10:14+0300

2022-03-01T10:37+0300

yaşam

sinema

film

kar

heykel

çıldır gölü

festival

tuncel kurtiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054320514_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_3bab42667ee3f0ecf9594fbcc640254c.jpg

Çıldır Gölü'nde 2003 yılında, Reis Çelik yönetmenliğinde çekilen ‘İnat Hikayeleri’ adlı filmde rol alan Tuncel Kurtiz’in 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' düzenleme hayali gerçekleşiyor.Yönetmen Çelik, Kurtiz’in hayalini gerçekleştirmek için Çıldır Gölü'nde kardan heykelini ve yanı başında da filmlerin oynayacağı kardan beyaz perdeyi yaptırdı.Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Uğur Özen ve ekibi tarafından hazırlanan kardan beyaz perdede 2 Mart’ta film festivali düzenlenerek, Ardahan ve Kars bölgesinde çekilen sinema filmleri oynatılacak.Tuncel Kurtiz’in hayalini gerçekleştirecekleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Reis Çelik şöyle konuştu: “Tuncel Kurtiz ile burada bizim bir ahdımız vardı. 2003 yılında burada ‘İnat Hikayeleri’ filmini çekmiştik. Doğaçlama bir film yapmıştık ve galasını da kardan perdede oynatmıştık. O zaman dünyada bir ilki gerçekleştirip, 'Kardan Beyaz Perdede Film Festivali' yapmak istemiştik ama bölgenin şartları uygun olmadığından gerçekleştirememiştik.Bu sene bu festivalin ilkini yapıp gelecek yıl uluslararası bir festival olarak sürdüreceğiz. Devamında Ardahan’da Kura Nehri'nin üzerinde kardan beyaz perde kurarak bir film festivali yapacağız. Şimdi Tuncer ağabeyimizle kurduğumuz bu hayali gerçekleştirmek için Çıldır Gölü'ne geldik."

https://tr.sputniknews.com/20220225/yesilcam-filmi-ah-nerede-dizi-oluyor-1054237452.html

çıldır gölü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sinema, film, kar, heykel, çıldır gölü, festival, tuncel kurtiz