https://tr.sputniknews.com/20220301/denizlide-kopegi-motora-baglayip-surukleyen-surucu-spor-yaptiriyorum-1054327801.html

Denizli'de köpeği motora bağlayıp sürükleyen sürücü: 'Spor yaptırıyorum'

Denizli'de köpeği motora bağlayıp sürükleyen sürücü: 'Spor yaptırıyorum'

Denizli’de yasak ırk olan köpeğini elektrikli motosikletine iple bağlayıp sürükleyen sürücü, akan trafikte tehlikeye yol açtı. Kendisini görüntüleyen... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T13:05+0300

2022-03-01T13:05+0300

2022-03-01T13:08+0300

köpek

türkiye

denizli

tehdit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054327693_0:212:1377:987_1920x0_80_0_0_5adac2f06ca8d6fc469318a5d5f1b623.jpg

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda; elektrikli motoruna yasak ırk köpeği iple bağlayan sorumsuz sürücü, akan trafiğe çıkarak köpekle beraber seyir etmeye başladı. Birçok kişinin tepki gösterdiği ve zaman zaman hızlanarak köpeği peşinden koşturan sürücü, kayıt altına alındığını fark edince ışıklarda bekleyen aracın yanına yanaştı.Burada hakaretler ederek kendisini tanıtan gazetecinin köpeği neden o şekilde götürüyorsunuz? sorusuna motosikletli sürücü, “Spor yaptırıyorum. Spor yaptırmak yasak mı?” diyerek ilginç bir savunma yaptı.Yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalışan gazeteciye karşı saldırgan tavrını sürdüren sürücü, "Ne saçmalıyorsun. Köpeğin var mı da konuşuyorsun" sözleriyle hem kendisini haklı çıkarmaya çalıştı, hem de tutumunu daha da sertleştirerek "Kamerayı yok et" diyerek, gazetecinin elindeki kamerayı tokatladı.Hakaretlerini sürdürmeye devam eden sürücü, daha sonra iple bağlayıp sürüklediği köpeğiyle trafikte ilerlemeye devam etti.

https://tr.sputniknews.com/20220223/bartinda-kopege-tecavuz-eden-66-yasindaki-sahis-uyurken-bir-anda-yuvarlanarak-ustune-dustum--1054176698.html

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, denizli, tehdit