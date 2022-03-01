https://tr.sputniknews.com/20220301/denizlide-kopegi-motora-baglayip-surukleyen-surucu-spor-yaptiriyorum-1054327801.html
Denizli'de köpeği motora bağlayıp sürükleyen sürücü: 'Spor yaptırıyorum'
Denizli'de köpeği motora bağlayıp sürükleyen sürücü: 'Spor yaptırıyorum'
Denizli’de yasak ırk olan köpeğini elektrikli motosikletine iple bağlayıp sürükleyen sürücü, akan trafikte tehlikeye yol açtı. Kendisini görüntüleyen... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T13:05+0300
2022-03-01T13:05+0300
2022-03-01T13:08+0300
köpek
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda; elektrikli motoruna yasak ırk köpeği iple bağlayan sorumsuz sürücü, akan trafiğe çıkarak köpekle beraber seyir etmeye başladı. Birçok kişinin tepki gösterdiği ve zaman zaman hızlanarak köpeği peşinden koşturan sürücü, kayıt altına alındığını fark edince ışıklarda bekleyen aracın yanına yanaştı.Burada hakaretler ederek kendisini tanıtan gazetecinin köpeği neden o şekilde götürüyorsunuz? sorusuna motosikletli sürücü, “Spor yaptırıyorum. Spor yaptırmak yasak mı?” diyerek ilginç bir savunma yaptı.Yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalışan gazeteciye karşı saldırgan tavrını sürdüren sürücü, "Ne saçmalıyorsun. Köpeğin var mı da konuşuyorsun" sözleriyle hem kendisini haklı çıkarmaya çalıştı, hem de tutumunu daha da sertleştirerek "Kamerayı yok et" diyerek, gazetecinin elindeki kamerayı tokatladı.Hakaretlerini sürdürmeye devam eden sürücü, daha sonra iple bağlayıp sürüklediği köpeğiyle trafikte ilerlemeye devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20220223/bartinda-kopege-tecavuz-eden-66-yasindaki-sahis-uyurken-bir-anda-yuvarlanarak-ustune-dustum--1054176698.html
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köpek, denizli, tehdit
Denizli'de köpeği motora bağlayıp sürükleyen sürücü: 'Spor yaptırıyorum'
13:05 01.03.2022 (güncellendi: 13:08 01.03.2022) Abone ol
Denizli’de yasak ırk olan köpeğini elektrikli motosikletine iple bağlayıp sürükleyen sürücü, akan trafikte tehlikeye yol açtı. Kendisini görüntüleyen gazetecinin kamerasına tokat atan sürücü, "Köpeğe spor yaptırıyorum. Spor yaptırmak yasak mı?" diyerek kendisini savundu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda; elektrikli motoruna yasak ırk köpeği iple bağlayan sorumsuz sürücü, akan trafiğe çıkarak köpekle beraber seyir etmeye başladı. Birçok kişinin tepki gösterdiği ve zaman zaman hızlanarak köpeği peşinden koşturan sürücü, kayıt altına alındığını fark edince ışıklarda bekleyen aracın yanına yanaştı.
Burada hakaretler ederek kendisini tanıtan gazetecinin köpeği neden o şekilde götürüyorsunuz? sorusuna motosikletli sürücü, “Spor yaptırıyorum. Spor yaptırmak yasak mı?” diyerek ilginç bir savunma yaptı.
Yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya çalışan gazeteciye karşı saldırgan tavrını sürdüren sürücü, "Ne saçmalıyorsun. Köpeğin var mı da konuşuyorsun" sözleriyle hem kendisini haklı çıkarmaya çalıştı, hem de tutumunu daha da sertleştirerek "Kamerayı yok et" diyerek, gazetecinin elindeki kamerayı tokatladı.
Hakaretlerini sürdürmeye devam eden sürücü, daha sonra iple bağlayıp sürüklediği köpeğiyle trafikte ilerlemeye devam etti.