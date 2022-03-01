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Doğalgazda elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18 zam
Doğalgazda elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18 zam
Doğalgazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18.3 zam yapıldı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T00:42+0300
2022-03-01T00:42+0300
ekonomi
doğalgaz
zam
botaş
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18.3 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 7 bin 450 liraya çıktı.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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doğalgaz, zam, botaş

Doğalgazda elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18 zam

00:42 01.03.2022
© AAEnerji - Doğalgaz - Gaz
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Doğalgazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18.3 zam yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.
Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18.3 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 7 bin 450 liraya çıktı.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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