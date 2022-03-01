https://tr.sputniknews.com/20220301/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054319046.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar kuru güne 13.80 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.53 liradan işlem görüyor. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T09:13+0300

2022-03-01T09:13+0300

2022-03-01T09:15+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

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yarım gram altın

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çeyrek altın

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Dün sabah 14'ün üzerine çıkarak 13.80 liraya kadar gerileyen dolar/TL bu sabah 13.80 liranın üzerinde işlem görüyor.Euro ise 15.53 seviyesinde yer alıyor.Altın fiyatları ne kadar?Altın fiyatları yatay seyrediyor.Gram altın 847 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1.386 lira, Cumhuriyet altını ise 5.529 liradan satılıyor.Altının onsu ise 1.906 dolar seviyesinde yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220228/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054283492.html

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dolar, dolar/tl, euro, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, döviz