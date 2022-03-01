Kılıçdaroğlu: Dünyada bizim dışımızda elektriğe yüzde 127 zam yapan bir ülke görmedim

TBMM'nin toplanması lazım dedim, Rusya Ukrayna çatışması sebebiyle. Görev yapanların bilgi sahibi olması lazım dedim. Olay 24 Şubat sabah erken saatlerinde oldu. Aynı gün Sayın Erdoğan Güvenlik Zirvesi'ni topladı. Kimse değinmedi ama merak ettim, Güvenlik Zirvesi hangi yasaya dayanıyor? Güvenlik Zirvesi diye bir kuruluş hiç hatırlamıyorum. TBMM'nin toplanması lazım dedim, Rusya Ukrayna çatışması sebebiyle. Görev yapanların bilgi sahibi olması lazım dedim. Olay 24 Şubat sabah erken saatlerinde oldu. Aynı gün Sayın Erdoğan Güvenlik Zirvesi'ni topladı. Kimse değinmedi ama merak ettim, Güvenlik Zirvesi hangi yasaya dayanıyor? Güvenlik Zirvesi diye bir kuruluş hiç hatırlamıyorum.

AK Parti'nin Parti Sözcüsü devlet adına nasıl konuşur ya? AK Parti'nin Parti Sözcüsü devlet adına nasıl konuşur ya?

Devletin bu kadar çürüdüğünü ilk kez görüyorum. Devlet ayaklar altına alınamaz. Çok mu zor oradan Milli Savunma Bakanı'nı görevlendirmek. Devletin tüm kurumlarını bir kişinin iki dudağına teslim ederseniz gelinen tablo budur. Devletin bu kadar çürüdüğünü ilk kez görüyorum. Devlet ayaklar altına alınamaz. Çok mu zor oradan Milli Savunma Bakanı'nı görevlendirmek. Devletin tüm kurumlarını bir kişinin iki dudağına teslim ederseniz gelinen tablo budur.

Milli Güvenlik Kurulu ne demek? Devletin anayasal düzeninin bütünlüğünün milletler arasında bütün menfaatlerinin her türlü tehdit karşı korunmasını ifade eder. Milli Güvenlik Kurulu ne demek? Devletin anayasal düzeninin bütünlüğünün milletler arasında bütün menfaatlerinin her türlü tehdit karşı korunmasını ifade eder.

MGK toplansaydı tüm siyasiler gerçekleri öğrenirlerdi. Sen oraya grup başkanını çağırmışsın, ne kadar işe yaramaz var çağırmışsın, ondan sonra Milli Güvenlik Zirvesi diyorsun. Devletin bütün istihbaratı gelir sana bilgi verir MGK'yı toplarsan. Devlet aklı olmayana teslim edilen bir Türkiye var. Devlet geleneğimizi çürüttüler. MGK toplansaydı tüm siyasiler gerçekleri öğrenirlerdi. Sen oraya grup başkanını çağırmışsın, ne kadar işe yaramaz var çağırmışsın, ondan sonra Milli Güvenlik Zirvesi diyorsun. Devletin bütün istihbaratı gelir sana bilgi verir MGK'yı toplarsan. Devlet aklı olmayana teslim edilen bir Türkiye var. Devlet geleneğimizi çürüttüler.

Yılbaşından itibaren elektrikte zam en alt seviyede yapıldı dedi Erdoğan. Dünyada bizim dışımızda elektriğe yüzde 127 zam yapan bir ülke görmedim. Biz devleti ondan daha iyi tanıyoruz. Yönetme güçleri iradeleri kapasiteleri yok. Elektrik faturasını ödemeyeceğim dedim. Yılbaşından itibaren elektrikte zam en alt seviyede yapıldı dedi Erdoğan. Dünyada bizim dışımızda elektriğe yüzde 127 zam yapan bir ülke görmedim. Biz devleti ondan daha iyi tanıyoruz. Yönetme güçleri iradeleri kapasiteleri yok. Elektrik faturasını ödemeyeceğim dedim.

KDV'yi sıfırla kardeşim en azından bahara kadar. O zammı bir parça daha indir. Eğer bunu yaparsa protestomu kaldıracağım. KDV'yi sıfırla kardeşim en azından bahara kadar. O zammı bir parça daha indir. Eğer bunu yaparsa protestomu kaldıracağım.

Dolar yükseldi Türk Lirası eridi, Kur Korumalı Mevduat Sistemi getirdiler. Çocuk mamasına vergi var, ekmek alırken vergi var. Kurdan hiç zarar görülmüyor. Milyonlar kazanıyor, 5 kuruş vergi ödemiyor. Dolar yükseldi Türk Lirası eridi, Kur Korumalı Mevduat Sistemi getirdiler. Çocuk mamasına vergi var, ekmek alırken vergi var. Kurdan hiç zarar görülmüyor. Milyonlar kazanıyor, 5 kuruş vergi ödemiyor.

Yüzde 11 mi büyümüşüz? Kim büyüdü? 'Beşli çete' büyüdü. Milyonları götürenler büyüdü. Onlar büyüdükçe milyonlar fakirleşti. Yüzde 11 mi büyümüşüz? Kim büyüdü? 'Beşli çete' büyüdü. Milyonları götürenler büyüdü. Onlar büyüdükçe milyonlar fakirleşti.

6 siyasi parti bir araya geldik. Hukuk sisteminin nasıl olması gerektiği ifade edildi. Dün 6 genel başkan güçlendirilmiş parlamenter sistemini anlattık. Hukuk olmadığı takdirde ülkeyi büyütemezsiniz. 'Siz geriye mi dönmek istiyorsunuz?' deniliyor, hayır. 6 siyasi parti bir araya geldik. Hukuk sisteminin nasıl olması gerektiği ifade edildi. Dün 6 genel başkan güçlendirilmiş parlamenter sistemini anlattık. Hukuk olmadığı takdirde ülkeyi büyütemezsiniz. 'Siz geriye mi dönmek istiyorsunuz?' deniliyor, hayır.

Ne istiyoruz yarının Türkiye'sinde? Cumhurbaşkanı tarafsız olsun. Ne istiyoruz yarının Türkiye'sinde? Cumhurbaşkanı tarafsız olsun.

Yüzde 10 seçim barajını darbeciler getirdi. Biz darbeye de, darbecilere de karşıyız. Yüzde 10 seçim barajını darbeciler getirdi. Biz darbeye de, darbecilere de karşıyız.

Yüzde 3 oy alan partinin Meclis'te temsilcisi olması lazım. Belki o doğru söylüyor. Yüzde 3 oy alan partinin Meclis'te temsilcisi olması lazım. Belki o doğru söylüyor.

Milli iradeye gerçek anlamda sahip çıkan kim, Millet İttifakı. Milli iradeye gerçek anlamda sahip çıkan kim, Millet İttifakı.

Torba Kanunlara da son vereceğiz, tamamen kaldıracağız. Torba Kanunlara da son vereceğiz, tamamen kaldıracağız.

Bütçe hakkı kutsal bir haktır. Devredilemez, onu da kaldıracağız. Bütçe hakkı kutsal bir haktır. Devredilemez, onu da kaldıracağız.