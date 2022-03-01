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https://tr.sputniknews.com/20220301/limit-ve-kdv-degisikligi-ile-230-kwh-elektrik-faturasi-300-tlnin-altina-cekilecek-1054314931.html
Limit ve KDV değişikliği ile 230 kWh elektrik faturası, 300 TL'nin altına çekilecek
Limit ve KDV değişikliği ile 230 kWh elektrik faturası, 300 TL'nin altına çekilecek
Düşük tarife limitinin 240 kilovatsaate çıkarılmasıyla 230 kilovatsaatlik ortalama mesken tüketiminin tamamı düşük kademe yani 1.26 TL'lik birim fiyata... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T01:28+0300
2022-03-01T01:28+0300
ekonomi
elektrik
fatura
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaatten 240 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu. Böylece hanelerin ortalama aylık elektrik tüketiminin tamamı düşük kademe tarifeye girmiş oldu. Ayrıca tarımsal sulama ile meskenler için elektrik tüketiminde KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirildiği açıklandı. Ardından açıklama yapan EPDK da düşük tarife limitin 1.37'den 1.26 TL'ye çekildiğini duyurdu.Bloomberght'nin haberine göre, ocak ayında düşük tarife limiti 150'den 210 kilovatsaate çıkarıldığında 30 günlük fatura yaklaşık 42 TL azalarak 370 liradan 328 liraya inmişti.Düşük tarife limitinin 240 kilovatsaate çıkarılmasıyla 1.26 TL'lik birim fiyattan ortalama 230 kilovatsaat tüketim için fatura 295 TL'ye düşecek.Ancak bu kez KDV de yüzde 8'e düşürüldüğü için fatura bu rakamın da altına inecek.KDV indirimi 1.124 TL'lik ek fatura bedelleri hariç birim fiyat üzerinden hesaplanıyor.Bu da 230 kilovatsaatlik tüketimde yaklaşık 25 TL'lik KDV indirimi anlamına geliyor.KDV indirimi de dikkate alındığında aylık fatura yaklaşık 270 TL'ye kadar inmiş olacak.Elektrikte kademeli sisteme geçilen 1 Ocak'tan bu yana limit ve vergi destekleriyle fatura 370 liradan yaklaşık 80 lira düşürülmesine karşın yeni sisteme geçilmeden önceki Aralık ayı faturasının üzerinde bulunuyor. Kademe uygulanmayan Aralık ayında 230 kilovatsaat tüketimin faturası 220 TL ile faturanın son geldiği noktanın 70 TL altındaydı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1.37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2.06 TL olacağını duyurmuştu. Son değişiklikle 240 kilovatsaate kadar birim tarife 1.26 TL'ye, üzeri ise 1.89 TL'ye çekildi.Ocak ayında limit 150'den 210 kilovatsaatte çıkarılmıştı.
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elektrik, fatura

Limit ve KDV değişikliği ile 230 kWh elektrik faturası, 300 TL'nin altına çekilecek

01:28 01.03.2022
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Düşük tarife limitinin 240 kilovatsaate çıkarılmasıyla 230 kilovatsaatlik ortalama mesken tüketiminin tamamı düşük kademe yani 1.26 TL'lik birim fiyata gireceği için fatura 295 TL'ye düşecek. Ancak KDV de yüzde 18'den 8'e düşürüldüğü için fatura 300 TL'nin altına inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaatten 240 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu.
Böylece hanelerin ortalama aylık elektrik tüketiminin tamamı düşük kademe tarifeye girmiş oldu. Ayrıca tarımsal sulama ile meskenler için elektrik tüketiminde KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirildiği açıklandı.
Ardından açıklama yapan EPDK da düşük tarife limitin 1.37'den 1.26 TL'ye çekildiğini duyurdu.
Bloomberght'nin haberine göre, ocak ayında düşük tarife limiti 150'den 210 kilovatsaate çıkarıldığında 30 günlük fatura yaklaşık 42 TL azalarak 370 liradan 328 liraya inmişti.
Düşük tarife limitinin 240 kilovatsaate çıkarılmasıyla 1.26 TL'lik birim fiyattan ortalama 230 kilovatsaat tüketim için fatura 295 TL'ye düşecek.
Ancak bu kez KDV de yüzde 8'e düşürüldüğü için fatura bu rakamın da altına inecek.
KDV indirimi 1.124 TL'lik ek fatura bedelleri hariç birim fiyat üzerinden hesaplanıyor.
Bu da 230 kilovatsaatlik tüketimde yaklaşık 25 TL'lik KDV indirimi anlamına geliyor.
KDV indirimi de dikkate alındığında aylık fatura yaklaşık 270 TL'ye kadar inmiş olacak.
Elektrikte kademeli sisteme geçilen 1 Ocak'tan bu yana limit ve vergi destekleriyle fatura 370 liradan yaklaşık 80 lira düşürülmesine karşın yeni sisteme geçilmeden önceki Aralık ayı faturasının üzerinde bulunuyor. Kademe uygulanmayan Aralık ayında 230 kilovatsaat tüketimin faturası 220 TL ile faturanın son geldiği noktanın 70 TL altındaydı.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1.37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2.06 TL olacağını duyurmuştu. Son değişiklikle 240 kilovatsaate kadar birim tarife 1.26 TL'ye, üzeri ise 1.89 TL'ye çekildi.Ocak ayında limit 150'den 210 kilovatsaatte çıkarılmıştı.
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