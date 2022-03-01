https://tr.sputniknews.com/20220301/milli-egitim-bakani-ozer-matematik-korkulu-ruya-olmaktan-cikacak-1054318453.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Matematik korkulu rüya olmaktan çıkacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: Matematik korkulu rüya olmaktan çıkacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T07:49+0300

2022-03-01T07:49+0300

2022-03-01T07:49+0300

türkiye

mahmut özer

matematik

öğretmen

kürtçe

yabancı dil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80438af4fa594dfa1b47f9257cd9ef98.jpg

Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Özer ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Özer, “matematiğin korkulu rüya olmaktan çıkacağı” görüşünü dile getirdi."Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız" diyen Özer, şunları söyledi: "Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız."Kürtçe seçmeli dersÖzer, 'Kürtçe seçmeli derste sorun var mı?' sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Kürtçe seçmeli dersler seçtirtilmiyormuş gibi bir durum ortaya atıldı. İsteyen istediği dersi seçebilsin diye süreyi uzattık. Ortaokullarda aralarında “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersine başvuran öğrenci sayısı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 25 bin 586. Kürtçe dersini seçen öğrenci sayısı 20 bin 265."Öğretmenlerin yabancı dil talebiOkul yöneticilerine ve öğretmenlere düzenli eğitim verileceğini belirten Özer, "Talepleri aldık. Öğretmenlerin en çok talep ettiği eğitim başlıkları sırasıyla yabancı dil, iklim ve çevre ile dijital okuryazarlık" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mahmut özer, matematik, öğretmen, kürtçe, yabancı dil