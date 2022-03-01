https://tr.sputniknews.com/20220301/milli-egitim-bakani-ozer-matematik-korkulu-ruya-olmaktan-cikacak-1054318453.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Matematik korkulu rüya olmaktan çıkacak
Milli Eğitim Bakanı Özer: Matematik korkulu rüya olmaktan çıkacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T07:49+0300
2022-03-01T07:49+0300
2022-03-01T07:49+0300
türkiye
mahmut özer
matematik
öğretmen
kürtçe
yabancı dil
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Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Özer ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Özer, “matematiğin korkulu rüya olmaktan çıkacağı” görüşünü dile getirdi."Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız" diyen Özer, şunları söyledi: "Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız."Kürtçe seçmeli dersÖzer, 'Kürtçe seçmeli derste sorun var mı?' sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Kürtçe seçmeli dersler seçtirtilmiyormuş gibi bir durum ortaya atıldı. İsteyen istediği dersi seçebilsin diye süreyi uzattık. Ortaokullarda aralarında “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersine başvuran öğrenci sayısı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 25 bin 586. Kürtçe dersini seçen öğrenci sayısı 20 bin 265."Öğretmenlerin yabancı dil talebiOkul yöneticilerine ve öğretmenlere düzenli eğitim verileceğini belirten Özer, "Talepleri aldık. Öğretmenlerin en çok talep ettiği eğitim başlıkları sırasıyla yabancı dil, iklim ve çevre ile dijital okuryazarlık" diye konuştu.
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mahmut özer, matematik, öğretmen, kürtçe, yabancı dil
Milli Eğitim Bakanı Özer: Matematik korkulu rüya olmaktan çıkacak
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız" dedi.
Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında
Özer ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Özer, “matematiğin korkulu rüya olmaktan çıkacağı” görüşünü dile getirdi.
"Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız" diyen Özer, şunları söyledi:
"Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız."
Kürtçe seçmeli ders
Özer, 'Kürtçe seçmeli derste sorun var mı?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:
"Kürtçe seçmeli dersler seçtirtilmiyormuş gibi bir durum ortaya atıldı. İsteyen istediği dersi seçebilsin diye süreyi uzattık. Ortaokullarda aralarında “Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersine başvuran öğrenci sayısı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 25 bin 586. Kürtçe dersini seçen öğrenci sayısı 20 bin 265."
Öğretmenlerin yabancı dil talebi
Okul yöneticilerine ve öğretmenlere düzenli eğitim verileceğini belirten Özer, "Talepleri aldık. Öğretmenlerin en çok talep ettiği eğitim başlıkları sırasıyla yabancı dil, iklim ve çevre ile dijital okuryazarlık" diye konuştu.