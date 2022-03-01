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Türkiye’de kırsaldaki 1000 yerleşim yeri daha 4.5G ile buluşacak
Türkiye’de kırsaldaki 1000 yerleşim yeri daha 4.5G ile buluşacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, nüfusu 500’den az olan yerleşim yerlerine mobil genişbant haberleşme altyapısı getirmeyi hedefleyen Evrensel... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T16:18+0300
2022-03-01T16:18+0300
yaşam
kırsal kalkınma
telefon
4.5g
teknoloji
köy
akıllı telefon
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Ömer Fatih Sayan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan 'Evrensel Faz 3' imza töreninde, 4.5G teknolojine geçilen 2016'da yerlilik oranlarını belirlediklerini anımsattı.Bugüne kadar Evrensel Projelerinde 'yüzde 100 ULAK olacak' diye şu ana kadar hiçbir sözleşme imzalanmadığını anlatan Sayan, "Türksat'ın sözleşmesi oluncaya kadar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) aldığı karar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının politika belirlemesi ve Türksat'ın uygulamasıyla biz, bundan sonra Evrensel Projeleri'nde yüzde 100 yerliliği kullanarak, hareket edeceğimizi söyledik." diye konuştu.Ticari şebekelerde yerliliğin artırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Sayan, orada istenilen seviyede olunmadığını ama devlet ve bakanlık olarak ödemesi yapılan şebekelerde yüzde 100 yerlilik olacağını kaydetti.Son gelişen siyasi olaylar ve uluslararası konjonktüre bakıldığında yerliliğin öneminin ortaya çıktığının altını çizen Sayan, "Kendi ayaklarımız üzerinde durmadığımız zaman ne kadar yükselirsen yüksel, kanatlar senin değilse düşmeye mahkumsun. Bunu görüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.ULAK standında sergilenen Türksat anteni hakkında da bilgi veren Sayan, Türksat 5A ve 5B uydularının kapasitelerinin maksimum seviyede kullanılması için projenin konumlandırıldığını bildirdi.Evrensel 1'inci ve 2'nci fazında yüzde 30 yerlilik istendiğini anımsatan Sayan, Evrensel 3'te LTE'nin yüzde 100'ünün ULAK olacağını ifade etti.Sayan, ULAK baz istasyonunun yurt dışında da kullanımı için çalışmaların başladığını belirterek, "Yurt dışında en az iki ülkeye bu sistemleri ihraç etmek için siparişleri aldılar. Bizim istediğimiz de bu. Türkiye'de üretelim, kendimiz kullanalım, ihraç edelim" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220222/turkiyede-cepten-ilk-alonun-uzerinden-28-yil-gecti-1054123951.html
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kırsal kalkınma, telefon, 4.5g, teknoloji, köy, akıllı telefon

Türkiye’de kırsaldaki 1000 yerleşim yeri daha 4.5G ile buluşacak

16:18 01.03.2022
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© AFP 2022 / JENS SCHLUETER
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, nüfusu 500’den az olan yerleşim yerlerine mobil genişbant haberleşme altyapısı getirmeyi hedefleyen Evrensel Projeleri'nde bundan sonra yüzde 100 yerliliği kullanarak hareket edeceklerini söyledi.
Ömer Fatih Sayan, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan 'Evrensel Faz 3' imza töreninde, 4.5G teknolojine geçilen 2016'da yerlilik oranlarını belirlediklerini anımsattı.
Bugüne kadar Evrensel Projelerinde 'yüzde 100 ULAK olacak' diye şu ana kadar hiçbir sözleşme imzalanmadığını anlatan Sayan, "Türksat'ın sözleşmesi oluncaya kadar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) aldığı karar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının politika belirlemesi ve Türksat'ın uygulamasıyla biz, bundan sonra Evrensel Projeleri'nde yüzde 100 yerliliği kullanarak, hareket edeceğimizi söyledik." diye konuştu.
Ticari şebekelerde yerliliğin artırılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Sayan, orada istenilen seviyede olunmadığını ama devlet ve bakanlık olarak ödemesi yapılan şebekelerde yüzde 100 yerlilik olacağını kaydetti.
Son gelişen siyasi olaylar ve uluslararası konjonktüre bakıldığında yerliliğin öneminin ortaya çıktığının altını çizen Sayan, "Kendi ayaklarımız üzerinde durmadığımız zaman ne kadar yükselirsen yüksel, kanatlar senin değilse düşmeye mahkumsun. Bunu görüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ULAK standında sergilenen Türksat anteni hakkında da bilgi veren Sayan, Türksat 5A ve 5B uydularının kapasitelerinin maksimum seviyede kullanılması için projenin konumlandırıldığını bildirdi.
Evrensel 1'inci ve 2'nci fazında yüzde 30 yerlilik istendiğini anımsatan Sayan, Evrensel 3'te LTE'nin yüzde 100'ünün ULAK olacağını ifade etti.
Sayan, ULAK baz istasyonunun yurt dışında da kullanımı için çalışmaların başladığını belirterek, "Yurt dışında en az iki ülkeye bu sistemleri ihraç etmek için siparişleri aldılar. Bizim istediğimiz de bu. Türkiye'de üretelim, kendimiz kullanalım, ihraç edelim" değerlendirmesinde bulundu.
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