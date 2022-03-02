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'Akvaryum Adam' rekor için köpek balıklarıyla daldı: Su altında tavla oynadı, meyve yedi
'Akvaryum Adam' rekor için köpek balıklarıyla daldı: Su altında tavla oynadı, meyve yedi
Su altında en uzun süre kalma rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ‘ilk ve tek’ Türk su altı sporcusu Cem Karabay, yeni rekoru için köpek balıklarının... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
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'Akvaryum Adam' rekor için köpek balıklarıyla daldı: Su altında tavla oynadı, meyve yedi

15:52 02.03.2022 (güncellendi: 15:55 02.03.2022)
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Su altında en uzun süre kalma rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ‘ilk ve tek’ Türk su altı sporcusu Cem Karabay, yeni rekoru için köpek balıklarının da bulunduğu alanda çalışmalara başladı.
© AA‘Akvaryum Adam’ olarak bilinen Karabay, su altında en uzun süre kalma rekorunu 240 saate çıkartmak için çalışmalarını, İstanbul Akvaryum'da köpek balıklarının bulunduğu tankta yaptı.
'Akvaryum Adam' rekor için köpek balıklarının arasında çalıştı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
‘Akvaryum Adam’ olarak bilinen Karabay, su altında en uzun süre kalma rekorunu 240 saate çıkartmak için çalışmalarını, İstanbul Akvaryum'da köpek balıklarının bulunduğu tankta yaptı.
© AAKöpek balıklarının bulunduğu tankta pet şişeden su içen Karabay, yumurta, salatalık, domates ve elma da yedi. Ağırlıkla su altında antrenman yapan Karabay, YouTuber Betül Çakmak ile tavla da oynadı.
'Akvaryum Adam' rekor için köpek balıklarının arasında çalıştı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Köpek balıklarının bulunduğu tankta pet şişeden su içen Karabay, yumurta, salatalık, domates ve elma da yedi. Ağırlıkla su altında antrenman yapan Karabay, YouTuber Betül Çakmak ile tavla da oynadı.
© AAGazetecilere, 30 Ağustos'ta yeni dünya rekorunu egale etmeyi hedeflediğini anlatan Karabay, ''Rekoru geliştirmenin peşindeyiz. Pandemiden dolayı rekora giremedik. Mısır, bunu fırsat bildi ve 142 saatlik rekorumuzu 145 saate çıkardı" dedi.
'Akvaryum Adam' rekor için köpek balıklarının arasında çalıştı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Gazetecilere, 30 Ağustos'ta yeni dünya rekorunu egale etmeyi hedeflediğini anlatan Karabay, ''Rekoru geliştirmenin peşindeyiz. Pandemiden dolayı rekora giremedik. Mısır, bunu fırsat bildi ve 142 saatlik rekorumuzu 145 saate çıkardı" dedi.
© AAKarabay, su altında en uzun süre kalma rekorunu 240 saate çıkarmak istediğini belirtti.
'Akvaryum Adam' rekor için köpek balıklarının arasında çalıştı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Karabay, su altında en uzun süre kalma rekorunu 240 saate çıkarmak istediğini belirtti.
© AAKarabay, "Bunun için bazı deniz çalışmaları, bazı tetkiklerin yapılması gerekiyor, 'Aşağıda ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, bize daha iyi enerji verir?' gibi. Bu antrenmanları yapmak için de en doğru adreslerden biri bizim için şu an İstanbul Akvaryum. Burada suyun altında çeşitli gıdalar yiyerek, egzersizler yaparak, balıklarla beraber aşağıda zaman geçirmeye çalışıyoruz. Yani rekor öncesi temel hazırlıklar yapıyoruz. Elimizde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak yola çıktık" ifadelerini kullandı.
'Akvaryum Adam' rekor için köpek balıklarının arasında çalıştı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Karabay, "Bunun için bazı deniz çalışmaları, bazı tetkiklerin yapılması gerekiyor, 'Aşağıda ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, bize daha iyi enerji verir?' gibi. Bu antrenmanları yapmak için de en doğru adreslerden biri bizim için şu an İstanbul Akvaryum. Burada suyun altında çeşitli gıdalar yiyerek, egzersizler yaparak, balıklarla beraber aşağıda zaman geçirmeye çalışıyoruz. Yani rekor öncesi temel hazırlıklar yapıyoruz. Elimizde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak yola çıktık" ifadelerini kullandı.
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