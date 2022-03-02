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Almanya’da enflasyon, enerji fiyatlarıyla tahminleri aştı
Almanya’da enflasyon, enerji fiyatlarıyla tahminleri aştı
Almanya’da yıllık enflasyon, Şubat’ta yüzde 5.1 ile 1992’den beri en yüksek seviyeye çıktı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T01:15+0300
2022-03-02T01:15+0300
ekonomi
ukrayna krizi
rusya
almanya
enflasyon
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı öncü verilerini açıkladı.Buna göre, Ocak’ta yüzde 4.9 olan yıllık enflasyon, Şubat’ta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5.1 oldu.Bloomberg'te yer alan habere göre, enflasyona ilişkin beklenti şubatta yüzde 4.9’da kalması yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.9 yükseldi.Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 22.5 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5.3 ve hizmetlerde yüzde 2.8 oldu.Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 0.9, yıllık yüzde 5.5 yükseldi.Ekonomistler, Şubat’ta enflasyonun beklenenden önemli ölçüde yüksek olduğunu hatırlatarak, Ukrayna'daki savaşın yeni riskleri beraberinde getirdiğini belirtti.Rusya’nın Donbass'a gerçekleştirdiği operasyonla petrol, gaz ve diğer ham madde fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret eden ekonomistler, Rusya'nın, Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz ihracatçısı olduğunu ve aynı zamanda bu ülkenin kömür, buğday, gübre ve çeşitli metaller gibi diğer emtiaları da sattığını ifade etti.Ekonomistler, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların ve olası karşı yaptırımların bu nedenle Almanya’da enflasyonu oranını daha da artırmasının muhtemel olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın Donbass'a müdahalesinin ardından 2014'ten bu yana Brent türü petrolün varil başına (yaklaşık 159 litre) fiyatının ilk defa 100 doların üzerine çıktığını hatırlattı.
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ukrayna krizi, rusya, almanya, enflasyon

Almanya’da enflasyon, enerji fiyatlarıyla tahminleri aştı

01:15 02.03.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya’da yıllık enflasyon, Şubat’ta yüzde 5.1 ile 1992’den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, Ocak’ta yüzde 4.9 olan yıllık enflasyon, Şubat’ta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5.1 oldu.

Bloomberg'te yer alan habere göre, enflasyona ilişkin beklenti şubatta yüzde 4.9’da kalması yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0.9 yükseldi.
Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 22.5 artması dikkati çekerken yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 5.3 ve hizmetlerde yüzde 2.8 oldu.
Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 0.9, yıllık yüzde 5.5 yükseldi.
Ekonomistler, Şubat’ta enflasyonun beklenenden önemli ölçüde yüksek olduğunu hatırlatarak, Ukrayna'daki savaşın yeni riskleri beraberinde getirdiğini belirtti.
Rusya’nın Donbass'a gerçekleştirdiği operasyonla petrol, gaz ve diğer ham madde fiyatlarının önemli ölçüde arttığına işaret eden ekonomistler, Rusya'nın, Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz ihracatçısı olduğunu ve aynı zamanda bu ülkenin kömür, buğday, gübre ve çeşitli metaller gibi diğer emtiaları da sattığını ifade etti.
Ekonomistler, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların ve olası karşı yaptırımların bu nedenle Almanya’da enflasyonu oranını daha da artırmasının muhtemel olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın Donbass'a müdahalesinin ardından 2014'ten bu yana Brent türü petrolün varil başına (yaklaşık 159 litre) fiyatının ilk defa 100 doların üzerine çıktığını hatırlattı.
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