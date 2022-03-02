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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220302/avrupa-birligi-7-rus-bankasini-swift-sisteminden-cikardi-1054369473.html
Avrupa Birliği, 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardı
Avrupa Birliği, 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardı
Avrupa Birliği (AB), 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. AB’nin kararı, Rusya’nın ikinci en büyük bankası VTB’yi de kapsıyor. SWIFT... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T14:49+0300
2022-03-02T15:15+0300
avrupa birliği
ukrayna krizi
swift
banka
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Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması kararının, AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.Karara göre söz konusu bankalara SWIFT işlemlerini sonlandırmaları için on gün süre verilecek.Reuters ajansına demeç veren üst düzey bir AB yetkilisi, SWIFT sisteminden çıkarılacak Rus bankalarının hangileri olacağına, ‘bu bankaların Rusya devletiyle olan ilişkilerine göre karar verdiklerini’ ifade etti.Öte yandan Rusya’nın en büyük bankası Sberbank ile Gazprombank, SWIFT sisteminden çıkarılacak bankalar arasında yer almadı. Söz konusu iki bankanın, Rusya’ya doğalgaz için bu bankalar üstünden ödeme yapılması nedeniyle SWIFT sistemde kalacağı kaydedildi.Ayrıca Brüksel, AB ülkelerinden Rusya’ya euro cinsi banknot sokulmasını yasakladı. Ancak diplomatlar ve turistler, söz konusu yasağın dışında tutuldu.RT ve Sputnik'e dönük yasaklama kararı da Resmi Gazete'deAB’nin RT televizyonu ve Sputnik haber ajansına ilişkin aldığı yasak kararı da AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girdi.Bunun yanı sıra yasağın, RT’nin İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca servislerini kapsadığı belirtildi.
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avrupa birliği, swift, banka, russia today (rt), sputnik

Avrupa Birliği, 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardı

14:49 02.03.2022 (güncellendi: 15:15 02.03.2022)
© REUTERS / Dado RuvicSWIFT
SWIFT - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Avrupa Birliği (AB), 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. AB’nin kararı, Rusya’nın ikinci en büyük bankası VTB’yi de kapsıyor. SWIFT sisteminden çıkarılan diğer Rus bankalarının isimleri şöyle sıralanıyor: Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank ve VEB.
Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması kararının, AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.
Karara göre söz konusu bankalara SWIFT işlemlerini sonlandırmaları için on gün süre verilecek.
Reuters ajansına demeç veren üst düzey bir AB yetkilisi, SWIFT sisteminden çıkarılacak Rus bankalarının hangileri olacağına, ‘bu bankaların Rusya devletiyle olan ilişkilerine göre karar verdiklerini’ ifade etti.
Öte yandan Rusya’nın en büyük bankası Sberbank ile Gazprombank, SWIFT sisteminden çıkarılacak bankalar arasında yer almadı. Söz konusu iki bankanın, Rusya’ya doğalgaz için bu bankalar üstünden ödeme yapılması nedeniyle SWIFT sistemde kalacağı kaydedildi.
Ayrıca Brüksel, AB ülkelerinden Rusya’ya euro cinsi banknot sokulmasını yasakladı. Ancak diplomatlar ve turistler, söz konusu yasağın dışında tutuldu.

RT ve Sputnik'e dönük yasaklama kararı da Resmi Gazete'de

AB’nin RT televizyonu ve Sputnik haber ajansına ilişkin aldığı yasak kararı da AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bunun yanı sıra yasağın, RT’nin İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca servislerini kapsadığı belirtildi.
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