Bilal Erdoğan: Türkiye olarak 21. yüzyılda damgamızı vuracağız

"Yani inancımız, dinimiz, kültürümüz, kimliğimiz, bunların hepsini kaybetmek kaydıyla Batı'nın bir payandası, bir parçası, bir benzeri olmak ve yönlendirmelerine açık olmak... Ne derse onu yapacaksın. 'İşte şurayla ticaret yapabilirsin, şunu üretemezsin, bunu sen yapamazsın, şuraya asker gönderirsin, buraya gönderemezsin.' Yani bir yol tamamen bu. Bu özgürlük müdür? Bu bağımsızlık mıdır? Gençler... Bu özgürlük de değildir bağımsızlık da değildir. Özgürlük demek, bağımsızlık demek, 85 milyon nüfusunuz varsa, dünyanın böyle kritik bir konumu size aitse, bu topraklara tutunmayı gerektiriyorsa, özgürlük demek, bağımsızlık demek ancak önümüzdeki ikinci yolla mümkün olur. Bu ikinci yol nedir? Kendi kimliğimizi, kendi inancımızı, kendi kültürümüzü kuşanarak kendi kararlarımızı vereceğimiz bir geleceği inşa etmek."