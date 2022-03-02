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Elitaş: Rusya'ya yapılan yaptırımların ekonomik maliyetlerinden Türkiye de zarar görmeye başladı
Elitaş: Rusya'ya yapılan yaptırımların ekonomik maliyetlerinden Türkiye de zarar görmeye başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan Türkiye'nin ekonomik anlamda etkilendiğini belirterek, "Yapılan yaptırımların... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T17:16+0300
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TV 24 Muhabiri Nagehan Akbulut'un sorularını yanıtladı.Rusya'nın Donbass operasyonunun 7. gününü değerlendiren Elitaş, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu bölgede ortaya çıkan bu hadiseler, umarım tüm dünyaya olumsuz şekilde yansımaz. Ukrayna ile Rusya'nın kendi aralarındaki müzakereleri hızlı bir şekilde yapmasının, her iki ülkeye de dostluğunu açıkça ortaya koymuş Türkiye'nin bu konuda arabuluculuk hakkını üzerine düşen en iyi şekilde yapacağını söylemek istiyorum" açıklamasında bulundu.ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından Türkiye'nin de ekonomik anlamda etkileneceğini belirten Elitaş, "Rusya'ya yapılan yaptırımların, ekonomik maliyetlerinden Türkiye de maalesef zarar görmeye başladı. Büyük devletlerin, Ortadoğu'da bizim yaşadığımız bölgedeki menfaatlerini korumaya çalışırken bize olağanüstü derecede zarar veriyorlar. İkisi de dost ülke" diye konuştu.Elitaş, Rusya ile ticaret, turizm, savunma sanayi konusunda ortaklıkların olduğuna dikkat çekerek, "Bir taraftan nükleer santral yapıyoruz öbür taraftan S-400'le ilgili anlaşmalarımız var, tarım ürünlerinin ihracatı konusunda Rusya çok önemli noktada, turizm sektöründe yüzde 40'a yakın hem Ukrayna'dan hem de Rusya'dan gelen turist sayımız var. Ticaret manasında da tarihsel süreçtede bizim bunu en sağ duyulu, agresif olmayan, sakin bir politika ile desteklememiz gerekiyor. Hangi ülke ile taraf olduğumuz değil, ilkelerimiz konusunda hassas davrandığımızı ifade ettik" görüşünü dile getirdi.
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mustafa elitaş, ak parti, rusya, ukrayna

Elitaş: Rusya'ya yapılan yaptırımların ekonomik maliyetlerinden Türkiye de zarar görmeye başladı

17:16 02.03.2022 (güncellendi: 17:17 02.03.2022)
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan Türkiye'nin ekonomik anlamda etkilendiğini belirterek, "Yapılan yaptırımların, ekonomik maliyetlerinden Türkiye de zarar görmeye başladı. Büyük devletler, bizim yaşadığımız bölgedeki menfaatlerini korumaya çalışırken bize olağanüstü derecede zarar veriyorlar" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TV 24 Muhabiri Nagehan Akbulut'un sorularını yanıtladı.
Rusya'nın Donbass operasyonunun 7. gününü değerlendiren Elitaş, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu bölgede ortaya çıkan bu hadiseler, umarım tüm dünyaya olumsuz şekilde yansımaz. Ukrayna ile Rusya'nın kendi aralarındaki müzakereleri hızlı bir şekilde yapmasının, her iki ülkeye de dostluğunu açıkça ortaya koymuş Türkiye'nin bu konuda arabuluculuk hakkını üzerine düşen en iyi şekilde yapacağını söylemek istiyorum" açıklamasında bulundu.
ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından Türkiye'nin de ekonomik anlamda etkileneceğini belirten Elitaş, "Rusya'ya yapılan yaptırımların, ekonomik maliyetlerinden Türkiye de maalesef zarar görmeye başladı. Büyük devletlerin, Ortadoğu'da bizim yaşadığımız bölgedeki menfaatlerini korumaya çalışırken bize olağanüstü derecede zarar veriyorlar. İkisi de dost ülke" diye konuştu.
Elitaş, Rusya ile ticaret, turizm, savunma sanayi konusunda ortaklıkların olduğuna dikkat çekerek, "Bir taraftan nükleer santral yapıyoruz öbür taraftan S-400'le ilgili anlaşmalarımız var, tarım ürünlerinin ihracatı konusunda Rusya çok önemli noktada, turizm sektöründe yüzde 40'a yakın hem Ukrayna'dan hem de Rusya'dan gelen turist sayımız var. Ticaret manasında da tarihsel süreçtede bizim bunu en sağ duyulu, agresif olmayan, sakin bir politika ile desteklememiz gerekiyor. Hangi ülke ile taraf olduğumuz değil, ilkelerimiz konusunda hassas davrandığımızı ifade ettik" görüşünü dile getirdi.
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