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https://tr.sputniknews.com/20220302/goldman-sachs-turkiyenin-enflasyon-tahminini-yukseltti-1054373140.html
Goldman Sachs Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti
Goldman Sachs Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti
Goldman Sachs, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'de daha yüksek enflasyon, daha fazla cari açık ve daha düşük büyüme yaratabileceğini öngördü. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T15:56+0300
2022-03-02T15:56+0300
ekonomi
enflasyon
goldman sachs
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Bloomberg HT'nin aktardığına göre kurum analistleri Türkiye'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 60'ı aşarak zirveyi göreceğini, yıl sonunda ise yüzde 45 seviyesine ineceğini tahmin etti. Kurumun daha önceki tahmini enflasyonun Mayıs'ta yüzde 60 seviyesi etrafında zirveyi göreceği ve yıl sonunda yüzde 40'a ineceği şeklindeydi.Goldman Sachs analistleri emtia fiyatları ve gevşek para politikası kaynaklı yukarı yönlü risklere dikkat çekti.Büyüme tahminini düşürdüKurum analistleri Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde büyüme ve cari denge göstergelerine ilişkin tahminlere de yer verdi.Buna göre Goldman Sachs, 2022 için büyüme tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 3'e çekti.Cari açığın milli gelire oranına ilişkin beklenti ise yüzde 1.5'ten yüzde 2.5 seviyesine çıkarıldı. Kurum analistleri artan enerji fiyatlarının ve turizmdeki kesintilerin daha fazla cari açığa neden olabileceğini belirtti.
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enflasyon, goldman sachs

Goldman Sachs Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti

15:56 02.03.2022
© AAPazar - Alışveriş - Enflasyon - Koronavirüs
Pazar - Alışveriş - Enflasyon - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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Goldman Sachs, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'de daha yüksek enflasyon, daha fazla cari açık ve daha düşük büyüme yaratabileceğini öngördü.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre kurum analistleri Türkiye'de enflasyonun yıllık bazda yüzde 60'ı aşarak zirveyi göreceğini, yıl sonunda ise yüzde 45 seviyesine ineceğini tahmin etti. Kurumun daha önceki tahmini enflasyonun Mayıs'ta yüzde 60 seviyesi etrafında zirveyi göreceği ve yıl sonunda yüzde 40'a ineceği şeklindeydi.
Goldman Sachs analistleri emtia fiyatları ve gevşek para politikası kaynaklı yukarı yönlü risklere dikkat çekti.

Büyüme tahminini düşürdü

Kurum analistleri Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde büyüme ve cari denge göstergelerine ilişkin tahminlere de yer verdi.
Buna göre Goldman Sachs, 2022 için büyüme tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 3'e çekti.
Cari açığın milli gelire oranına ilişkin beklenti ise yüzde 1.5'ten yüzde 2.5 seviyesine çıkarıldı. Kurum analistleri artan enerji fiyatlarının ve turizmdeki kesintilerin daha fazla cari açığa neden olabileceğini belirtti.
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