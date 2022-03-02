https://tr.sputniknews.com/20220302/hillary-clinton-ukrayna-icin-afganistanda-mucahitlerin-silahlandirilmasi-modelini-onerdi-1054360003.html

Hillary Clinton, Ukrayna için 'Afganistan'da mücahitlerin silahlandırılması modelini' önerdi

Hillary Clinton, Ukrayna için 'Afganistan'da mücahitlerin silahlandırılması modelini' önerdi

CIA'in eğitip donattığı neo Nazi milislerden geçilmeyen Ukrayna Avrupalı aşırı sağcı gönüllü akınına uğrarken, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T12:22+0300

2022-03-02T12:22+0300

2022-03-02T13:50+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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afganistan

cihatçı

el kaide

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hillary clinton

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Avrupa'dan cihatçıların Suriye'ye gidip IŞİD saflarına katılmasını çağrıştırırcasına Avrupa'dan aşırı sağcıların Ukrayna'ya gidip yabancı lejyona katılması soru işaretleri yaratırken, Hillary Clinton'dan Ukrayna için mücahit modeli önerisi geldi. 2009-2013'te ABD Dışişleri Bakanıyken Libya, Suriye savaşları ve IŞİD felaketinin yaratıcılarından olan Clinton, bu kez meselenin temeline inerek Washington'ın 1980'lerdeki Yeşil Kuşak projesine uzandı. 2016 ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat Parti adayı, 'ABD'nin Afganistan'da Sovyetleri yenmesi için mücahitleri silahlandırmasını' Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine yardım edecek model olarak sundu. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu Sovyetler Birliği'nin 1979'daki Afganistan işgaline benzeten Clinton, Washington'ın Soğuk Savaş'taki hasmına karşı mücahitleri desteklemesi gibi Kiev'in direnişini silahlandırmaya yardım ederek benzer bir sonucu elde edebileceğini söyledi. MSNBC'ye konuşan eski Dışişleri Bakanı, Sovyetler'in 1980'de işgal ettiği Afganistan'a hiçbir ülkenin doğrudan askeri müdahalede bulunmamasına rağmen, pek çok ülkenin silah ve danışman gönderdiğini, bazı danışmanların da mücahitlerle birlikte cephede konuşlandığını hatırlattı. Afganistan savaşının, askeri süper güç statüsüne rağmen Sovyetler için 'iyi sonla bitmediğini' dile getiren Clinton, gülümseyerek "Bilindiği gibi başka istenmeyen sonuçlara da yol açtı" diye ekledi. Bu sözlerle Afganistan'daki radikal İslamcıları silahlandırmanın El Kaide'ye ve dolayısıyla ABD'yi vuran 11 Eylül saldırılarına yol açmasına atıfta bulunan Clinton, "Ama gerçek şu ki, çok motive edilen ve ardından finanse edilip silahlandırılan bir isyan, temelde Rusları Afganistan'dan sürdü" vurgusunu yaptı. "Bence insanların şu anda aradığı model bu ve eğer yeterli silahlandırma yapılabilirse. . . Bu, Rusya'yı yıldırmaya devam edebilir" diyen Clinton, 'hem Ukrayna hükümet güçlerine hem de gönüllü savaşçılara silah sağlanması, silah sevkiyatlarının komşu ülkelerin sınırlarından Ukrayna'ya geçebilmesi gerektiğini' savundu."Açık konuşalım, Rusya'nın ezici bir askeri gücü var, ama tabii ki Afganistan'da da öyleydi" diye devam eden Clinton, 'hava kuvvetlerinin heybetine rağmen Rusya'nın Suriye'de hükümet karşıtı güçleri yenmesinin yıllar aldığından' söz etti. Başkan Joe Biden'ın yönetimine 'Ukraynalı savaşçılara yeterli silah sağlama ve vidaları sıkmaya devam etme' çağrısı yaptı.

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abd, ukrayna, rusya, sovyetler birliği, afganistan, cihatçı, el kaide, taliban, hillary clinton