https://tr.sputniknews.com/20220302/kadin-kiyafeti-giyip-esinin-otomobilini-kundakladi-1054357476.html

Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı

Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı

Denizli'de kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan, yüzünü de maskeyle gizleyen F.C., boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp, ateşe verdi. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T11:33+0300

2022-03-02T11:33+0300

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türkiye

denizli

boşanma

kundaklama

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Merkezefendi ilçesinde geçen hafta saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı.Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi.Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi.Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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denizli, boşanma, kundaklama