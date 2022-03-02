https://tr.sputniknews.com/20220302/kadin-kiyafeti-giyip-esinin-otomobilini-kundakladi-1054357476.html
Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı
Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı
Denizli'de kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan, yüzünü de maskeyle gizleyen F.C., boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp, ateşe verdi. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T11:33+0300
2022-03-02T11:33+0300
2022-03-02T11:33+0300
türkiye
denizli
boşanma
kundaklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054356895_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_b1dab7e2c30333a214a55d52cb17f9f3.jpg
Merkezefendi ilçesinde geçen hafta saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı.Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi.Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi.Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
türkiye
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054356895_106:0:734:471_1920x0_80_0_0_41557469d4690da4b93200660a0cb32a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
denizli, boşanma, kundaklama
Kadın kıyafeti giyip, eşinin otomobilini kundakladı
Abone ol
Denizli'de kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan, yüzünü de maskeyle gizleyen F.C., boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp, ateşe verdi.
Merkezefendi ilçesinde geçen hafta saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüpheliyi saptadı.
Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi.
Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi.
Polis, F.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.