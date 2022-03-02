https://tr.sputniknews.com/20220302/kuzey-ormanlari-savunmasi-kararname-zeytinlikleri-ve-tum-dogal-alanlarini-tehdit-altina-aliyor-1054371773.html
Kuzey Ormanları Savunması: Kararname, zeytinlikleri ve tüm doğal alanlarını tehdit altına alıyor
Kuzey Ormanları Savunması: Kararname, zeytinlikleri ve tüm doğal alanlarını tehdit altına alıyor
KOS sözcüsü Yıkıcı, zeytinlik ve maden alanları konusunda çıkan kararnameyi “Üstün kamu yararı gerekçesi ile yasalar çıkartılıyor, bu ilke hiçbir proje veya... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T15:26+0300
2022-03-02T15:26+0300
2022-03-02T15:28+0300
seyir hali
radyo
maden
kuzey ormanları savunması
zeytinlik alan
tarım
kararname
resmi gazete
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Kuzey Ormanları Savunması: Kararname, zeytinlikleri ve tüm doğal alanlarını tehdit altına alıyor
Kuzey Ormanları Savunması: Kararname, zeytinlikleri ve tüm doğal alanlarını tehdit altına alıyor
Kuzey Ormanları Savunması sözcüsü Ayşe Yıkıcı, zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri kapsamında taşınmasına izin veren kararnameyi ve yol açabileceği zararı Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Yıkıcı, yapılan yönetmelik değişikliğinin içeriğini “Orman alanlarının ve kırsal alanların tamamında yıllardır yasalar eliyle birçok değişiklik yapılmaya çalışılıyor ve talanın önü açılıyor. Bu bugünün hikayesi değil. Bugün karşımıza çıkan durum yaklaşık 20 yıllık bir hikayenin özeti gibidir. Üstün kamu yararı gerekçesi ile böyle yasalar çıkartılıyor ancak maalesef bu ilke hiçbir proje veya yasal değişiklikte bulunmuyor. Zeytinliklerin maden alanlarına açılması da buna örnek teşvik ediyor. Elektrik enerjisi çıkartabilecek alanlarda yani kömür madeni odaklı alanlardan aynı niteliklere sahip alanlara taşınarak maden alanları açılmasının önü açılmış” diye aktardı.‘İstanbul’da 240 bin hektar orman alanı var bunun 80 bin hektarı maden alanı olmuş durumdadır’Madenciliğin orman ve tarım alanlarını risk altında tuttuğunu ifade eden Yıkıcı, zeytinlik alanların görebileceği zararı “Madencilik faaliyeti, orman ve tarım alanlarını büyük bir risk altında tutuyor. Kuzey Ormanları dediğimiz kesimin neredeyse üçte biri kadar bir alan maden ruhsatlı sahadır. İstanbul’da 240 bin hektar orman alanı var bunun 80 bin hektarı maden alanı olmuş durumdadır. Şimdi bunu adım daha öteye taşıyarak zeytinliklere de getirmek istiyorlar. Zeytin ağacının meyve verir hale gelebilmesi için 30-35 yıl geçmesi gerekiyor. Topraktaki 30-35 yıllık emeği göz ardı ederek böyle bir değişikliği yapıyorsunuz. Gereğini de kamu yararı diye sınıflayıp enerji ihtiyacından alıyorsunuz. Bunun da arkasında adrese bağlı teslim durumu olacak. Bu konuda haberler duyacağız. Zeytinlikleri, tüm doğal alanlarını tehdit altına alan bir projedir” diye açıkladı.
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Ali Çağatay
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, maden, kuzey ormanları savunması, zeytinlik alan, tarım, kararname, resmi gazete, аудио
Kuzey Ormanları Savunması: Kararname, zeytinlikleri ve tüm doğal alanlarını tehdit altına alıyor
15:26 02.03.2022 (güncellendi: 15:28 02.03.2022) Abone ol
KOS sözcüsü Yıkıcı, zeytinlik ve maden alanları konusunda çıkan kararnameyi “Üstün kamu yararı gerekçesi ile yasalar çıkartılıyor, bu ilke hiçbir proje veya yasal değişiklikte bulunmuyor. Zeytinliklerin maden alanlarına açılması da buna örnek teşvik ediyor. Zeytinlikleri, tüm doğal alanlarını tehdit altına alan bir projedir” diye değerlendirdi.
Kuzey Ormanları Savunması sözcüsü Ayşe Yıkıcı, zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri kapsamında taşınmasına izin veren kararnameyi
ve yol açabileceği zararı Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Yıkıcı, yapılan yönetmelik değişikliğinin içeriğini “Orman alanlarının ve kırsal alanların tamamında yıllardır yasalar eliyle birçok değişiklik yapılmaya çalışılıyor ve talanın önü açılıyor. Bu bugünün hikayesi değil. Bugün karşımıza çıkan durum yaklaşık 20 yıllık bir hikayenin özeti gibidir. Üstün kamu yararı gerekçesi ile böyle yasalar çıkartılıyor ancak maalesef bu ilke hiçbir proje veya yasal değişiklikte bulunmuyor. Zeytinliklerin maden alanlarına açılması da buna örnek teşvik ediyor. Elektrik enerjisi çıkartabilecek alanlarda yani kömür madeni odaklı alanlardan aynı niteliklere sahip alanlara taşınarak maden alanları açılmasının önü açılmış” diye aktardı.
‘İstanbul’da 240 bin hektar orman alanı var bunun 80 bin hektarı maden alanı olmuş durumdadır’
Madenciliğin orman ve tarım alanlarını risk altında tuttuğunu ifade eden Yıkıcı, zeytinlik alanların görebileceği zararı “Madencilik faaliyeti, orman ve tarım alanlarını büyük bir risk altında tutuyor. Kuzey Ormanları dediğimiz kesimin neredeyse üçte biri kadar bir alan maden ruhsatlı sahadır. İstanbul’da 240 bin hektar orman alanı var bunun 80 bin hektarı maden alanı olmuş durumdadır. Şimdi bunu adım daha öteye taşıyarak zeytinliklere de getirmek istiyorlar. Zeytin ağacının meyve verir hale gelebilmesi için 30-35 yıl geçmesi gerekiyor. Topraktaki 30-35 yıllık emeği göz ardı ederek böyle bir değişikliği yapıyorsunuz. Gereğini de kamu yararı diye sınıflayıp enerji ihtiyacından alıyorsunuz. Bunun da arkasında adrese bağlı teslim durumu olacak. Bu konuda haberler duyacağız. Zeytinlikleri, tüm doğal alanlarını tehdit altına alan bir projedir” diye açıkladı.