https://tr.sputniknews.com/20220302/netflixten-yeni-dizi-ugur-yucel-ve-haluk-bilginer-basrolde--1054369523.html
Netflix'ten yeni dizi: Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrolde
Netflix'ten yeni dizi: Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrolde
Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Uysallar'ın yayın tarihi belli oldu. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği Uysallar'da Haluk Bilginer ve Uğur... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T14:50+0300
2022-03-02T14:50+0300
2022-03-02T14:50+0300
yaşam
netflix
dizi
haluk bilginer
uğur yücel
proje
fragman
yerli
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Netflix, Hakan Günday’ın kaleminden, Onur Saylak’ın gözünden anlatılan 8 bölümlük disfonksiyonel aile kara komedisi Uysallar'ın yayın tarihini duyurdu. Uysallar dizisi 30 Mart'ta platformda yayınlanacak.Başrollerini Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur) yer aldığı Uysallar'ın yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.Dizinin konusuNetflix'in aktarımına göre dizinin konusu ise şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220224/netflix-turkiyede-bu-hafta-en-cok-izlenen-dizi-ve-filmler-1054202689.html
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netflix, dizi, haluk bilginer, uğur yücel, proje, fragman, yerli
Netflix'ten yeni dizi: Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrolde
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Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Uysallar'ın yayın tarihi belli oldu. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği Uysallar'da Haluk Bilginer ve Uğur Yücel başrollerde bulunuyor.
Netflix, Hakan Günday’ın kaleminden, Onur Saylak’ın gözünden anlatılan 8 bölümlük disfonksiyonel aile kara komedisi Uysallar'ın yayın tarihini duyurdu. Uysallar dizisi 30 Mart'ta platformda yayınlanacak.
Başrollerini Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur) yer aldığı Uysallar'ın yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.
Dizinin konusu
Netflix'in aktarımına göre dizinin konusu ise şöyle:
"Uysallar; 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesidir. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır. Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda 'Ben en son ne zaman mutluydum?' diye sordurtacaktır."