Türkiye
SON DAKİKA| Krasnodar futbol kulübü, Alman teknik direktör Farke'yle yollarını ayırdı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220302/netflixten-yeni-dizi-ugur-yucel-ve-haluk-bilginer-basrolde--1054369523.html
Netflix'ten yeni dizi: Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrolde
Netflix'ten yeni dizi: Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrolde
Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Uysallar'ın yayın tarihi belli oldu. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği Uysallar'da Haluk Bilginer ve Uğur... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T14:50+0300
2022-03-02T14:50+0300
yaşam
netflix
dizi
haluk bilginer
uğur yücel
proje
fragman
yerli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054369408_37:0:684:364_1920x0_80_0_0_4cc42f2212a30e2176843367a4668818.jpg
Netflix, Hakan Günday’ın kaleminden, Onur Saylak’ın gözünden anlatılan 8 bölümlük disfonksiyonel aile kara komedisi Uysallar'ın yayın tarihini duyurdu. Uysallar dizisi 30 Mart'ta platformda yayınlanacak.Başrollerini Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur) yer aldığı Uysallar'ın yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.Dizinin konusuNetflix'in aktarımına göre dizinin konusu ise şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220224/netflix-turkiyede-bu-hafta-en-cok-izlenen-dizi-ve-filmler-1054202689.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054369408_118:0:603:364_1920x0_80_0_0_ceb48f6f59f4ea801261f81d7a76a366.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
netflix, dizi, haluk bilginer, uğur yücel, proje, fragman, yerli

Netflix'ten yeni dizi: Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrolde

14:50 02.03.2022
© Fotoğraf : NetflixNetflix'ten yeni dizi: Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrolde
Netflix'ten yeni dizi: Uğur Yücel ve Haluk Bilginer başrolde - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© Fotoğraf : Netflix
Abone olGoogle news
Dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizisi Uysallar'ın yayın tarihi belli oldu. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği Uysallar'da Haluk Bilginer ve Uğur Yücel başrollerde bulunuyor.
Netflix, Hakan Günday’ın kaleminden, Onur Saylak’ın gözünden anlatılan 8 bölümlük disfonksiyonel aile kara komedisi Uysallar'ın yayın tarihini duyurdu. Uysallar dizisi 30 Mart'ta platformda yayınlanacak.
Başrollerini Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur) yer aldığı Uysallar'ın yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor.

Dizinin konusu

Netflix'in aktarımına göre dizinin konusu ise şöyle:

"Uysallar; 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesidir. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır. Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda 'Ben en son ne zaman mutluydum?' diye sordurtacaktır."

Inventing Anna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
YAŞAM
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
24 Şubat, 15:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала