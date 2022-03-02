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Yargıtay onayladı: Galatasaray 'Ada'sına kavuşuyor
Yargıtay onayladı: Galatasaray 'Ada'sına kavuşuyor
Mahkemenin geçen yıl verdiği Galatasaray Adası kararı Yargıtay tarafından da onayladı ve işletmecinin adadan çekilecek olmasıyla sarı-kırmızı kulüp adasına... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T09:42+0300
2022-03-02T09:42+0300
spor
galatasaray
galatasay kulübü
yargıtay
ada
mahkeme
karar
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Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Adası işletmecisi arasında süren dava sona erdi. Yargıtay, 18 Mart 2021'de yapılan duruşmada mahkemenin verdiği kararı onaylayarak işletmecinin tahliye işlemlerine başlaması gerektiğini duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden 'Ada'let yerini buldu' başlığıyla yaptığı açıklamada, kararın Galatasaray camiasına hayırlı olması dileği paylaşıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.Saygılarımızla,Galatasaray Spor Kulübü”
https://tr.sputniknews.com/20211214/tahliyesine-karar-verilen-galatasaray-adasi-icin-isletmecinin-basvurusuna-ret-1051769712.html
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galatasaray, galatasay kulübü, yargıtay, ada, mahkeme, karar

Yargıtay onayladı: Galatasaray 'Ada'sına kavuşuyor

09:42 02.03.2022
© İHAGalatasaray Adası paravanlarla çevriliyor
Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© İHA
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Mahkemenin geçen yıl verdiği Galatasaray Adası kararı Yargıtay tarafından da onayladı ve işletmecinin adadan çekilecek olmasıyla sarı-kırmızı kulüp adasına kavuşacak.
Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Adası işletmecisi arasında süren dava sona erdi. Yargıtay, 18 Mart 2021'de yapılan duruşmada mahkemenin verdiği kararı onaylayarak işletmecinin tahliye işlemlerine başlaması gerektiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden 'Ada'let yerini buldu' başlığıyla yaptığı açıklamada, kararın Galatasaray camiasına hayırlı olması dileği paylaşıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.
Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.
Saygılarımızla,
Galatasaray Spor Kulübü”
Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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Tahliyesine karar verilen Galatasaray Adası için işletmecinin başvurusuna ret
14 Aralık 2021, 22:06
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