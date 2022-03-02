https://tr.sputniknews.com/20220302/yargitay-onayladi-galatasaray-adasina-kavusuyor-1054354011.html

Yargıtay onayladı: Galatasaray 'Ada'sına kavuşuyor

Yargıtay onayladı: Galatasaray 'Ada'sına kavuşuyor

Mahkemenin geçen yıl verdiği Galatasaray Adası kararı Yargıtay tarafından da onayladı ve işletmecinin adadan çekilecek olmasıyla sarı-kırmızı kulüp adasına... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T09:42+0300

2022-03-02T09:42+0300

2022-03-02T09:42+0300

spor

galatasaray

galatasay kulübü

yargıtay

ada

mahkeme

karar

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Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Adası işletmecisi arasında süren dava sona erdi. Yargıtay, 18 Mart 2021'de yapılan duruşmada mahkemenin verdiği kararı onaylayarak işletmecinin tahliye işlemlerine başlaması gerektiğini duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden 'Ada'let yerini buldu' başlığıyla yaptığı açıklamada, kararın Galatasaray camiasına hayırlı olması dileği paylaşıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.Saygılarımızla,Galatasaray Spor Kulübü”

https://tr.sputniknews.com/20211214/tahliyesine-karar-verilen-galatasaray-adasi-icin-isletmecinin-basvurusuna-ret-1051769712.html

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galatasaray, galatasay kulübü, yargıtay, ada, mahkeme, karar