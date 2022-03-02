https://tr.sputniknews.com/20220302/yildirim-demiroren-besiktastan-alacaklarini-hibe-etti-1054373988.html
Yıldırım Demirören, Beşiktaş'tan alacaklarını hibe etti
Yıldırım Demirören, Beşiktaş'tan alacaklarını hibe etti
Yıldırım Demirören, Beşiktaş'tan alacağı 92 milyon TL’yi bağışladı. Bağış, denetleme kurulu raporuna yansıdı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T16:08+0300
2022-03-02T16:08+0300
2022-03-02T16:12+0300
beşiktaş jimnastik kulübü
spor
yıldırım demirören
bağış
hibe
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Beşiktaş Kulübü, 1 Mart’ta yayınlanan son denetleme kurulu raporunda eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in 92 milyon liralık alacağından vazgeçtiğini ve bunun cari kayıtlara geçtiği duyuruldu.Ajansspor’un aktardığına göre, Beşiktaş Kulübü’nün 1 Mart 2022 tarihli denetleme kurulu raporunda, "Eski yönetim kurulu başkanının Beşiktaş JK'den alacağı olan 100 milyon lira tutarın, 7 milyon 787 bin 162 lira borç tutarı düşüldükten sonra kalan 92 milyon 212 bin 837 lira net alacağı Beşiktaş JK'ne bağışlanmış ve cari hesap kapanmıştır" denildi.Raporda, 'Bırakmam Seni Kampanyası'ndan elde edilen toplam bağış ve yardım tutarının 142 milyon 743 bin lira olduğu açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/chpli-basarirdan-demiroren-hakkinda-nitelikli-dolandiriciliktan-suc-duyurusu-1052725646.html
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beşiktaş jimnastik kulübü, yıldırım demirören, bağış, hibe
Yıldırım Demirören, Beşiktaş'tan alacaklarını hibe etti
16:08 02.03.2022 (güncellendi: 16:12 02.03.2022) Abone ol
Yıldırım Demirören, Beşiktaş'tan alacağı 92 milyon TL’yi bağışladı. Bağış, denetleme kurulu raporuna yansıdı.
Beşiktaş Kulübü, 1 Mart’ta yayınlanan son denetleme kurulu raporunda eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in 92 milyon liralık alacağından vazgeçtiğini ve bunun cari kayıtlara geçtiği duyuruldu.
Ajansspor’un aktardığına göre, Beşiktaş Kulübü’nün 1 Mart 2022 tarihli denetleme kurulu raporunda, "Eski yönetim kurulu başkanının Beşiktaş JK'den alacağı olan 100 milyon lira tutarın, 7 milyon 787 bin 162 lira borç tutarı düşüldükten sonra kalan 92 milyon 212 bin 837 lira net alacağı Beşiktaş JK'ne bağışlanmış ve cari hesap kapanmıştır" denildi.
Raporda, 'Bırakmam Seni Kampanyası'ndan elde edilen toplam bağış ve yardım tutarının 142 milyon 743 bin lira olduğu açıklandı.