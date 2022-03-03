Türkiye
SON DAKİKA | Giyim firması Mango, Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220303/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-secim-tarihini-acikladi-1054406185.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, seçim tarihini açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, seçim tarihini açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını, herkesin hesabını ve planlamasını buna göre yapması gerektiğini... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T17:32+0300
2022-03-03T17:33+0300
politika
ali ihsan yavuz
seçim
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051029966_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_fc0af28f2e4dc2da801180b6a0490d7d.jpg
Yavuz, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, seçim çalışmalarına, seçimin bittiği gün yeniden başladığını söyledi.Yavuz, gündemlerinde Seçim Kanunu'nun değişmesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin bulunduğunu vurguladı.'Cumhurbaşkanının ilk dönemi bu dönem'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili CHP'lilerin ve bazı kesimlerin ortalığı bulandırmayı amaçladığını söyleyen Yavuz, "CHP zihniyeti ve o zihniyetin peşine takıp gidenlerin tüm söylediklerini çöpe atın. Bu konuda ne söylüyorlarsa, yanlış söylüyorlar. Ne söylüyorlarsa, kargaşa çıkarmak adına, kafaları karıştırmak, ortalığı bulandırmak, suyu bulandırmak adına yapıyorlar. Cumhurbaşkanının ilk dönemi bu dönem. Daha önceki dönem anayasa değişikliğinden önceki dönemdi. O dönem parlamenter sistem döneminde, başka bir sistemde seçilmişti" diye konuştu.Ali İhsan Yavuz, seçimlerin erken bir tarihe alınmayacağını da vurgulayarak, şunları kaydetti: "Seçimler 2023 yılında, 18 Haziran'da olacak. Bunun aksi mümkün değil. Hesabınızı kitabınızı ona göre yapın. Biz ona göre yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu en yüksek perdeden söylüyor. Oradaki seçimde de Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın adayıdır, Allah nasip ederse. Önünde de hiçbir engel yoktur."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051029966_153:0:1076:692_1920x0_80_0_0_8a18f6cd15fa6d905cb443cd4d233ade.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali ihsan yavuz, seçim, ak parti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, seçim tarihini açıkladı

17:32 03.03.2022 (güncellendi: 17:33 03.03.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını, herkesin hesabını ve planlamasını buna göre yapması gerektiğini söyledi.
Yavuz, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, seçim çalışmalarına, seçimin bittiği gün yeniden başladığını söyledi.
Yavuz, gündemlerinde Seçim Kanunu'nun değişmesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin bulunduğunu vurguladı.

'Cumhurbaşkanının ilk dönemi bu dönem'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili CHP'lilerin ve bazı kesimlerin ortalığı bulandırmayı amaçladığını söyleyen Yavuz, "CHP zihniyeti ve o zihniyetin peşine takıp gidenlerin tüm söylediklerini çöpe atın. Bu konuda ne söylüyorlarsa, yanlış söylüyorlar. Ne söylüyorlarsa, kargaşa çıkarmak adına, kafaları karıştırmak, ortalığı bulandırmak, suyu bulandırmak adına yapıyorlar. Cumhurbaşkanının ilk dönemi bu dönem. Daha önceki dönem anayasa değişikliğinden önceki dönemdi. O dönem parlamenter sistem döneminde, başka bir sistemde seçilmişti" diye konuştu.
Ali İhsan Yavuz, seçimlerin erken bir tarihe alınmayacağını da vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Seçimler 2023 yılında, 18 Haziran'da olacak. Bunun aksi mümkün değil. Hesabınızı kitabınızı ona göre yapın. Biz ona göre yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu en yüksek perdeden söylüyor. Oradaki seçimde de Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın adayıdır, Allah nasip ederse. Önünde de hiçbir engel yoktur."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала