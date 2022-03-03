https://tr.sputniknews.com/20220303/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-secim-tarihini-acikladi-1054406185.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, seçim tarihini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, seçim tarihini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını, herkesin hesabını ve planlamasını buna göre yapması gerektiğini... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T17:32+0300

2022-03-03T17:32+0300

2022-03-03T17:33+0300

politika

ali ihsan yavuz

seçim

ak parti

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Yavuz, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, seçim çalışmalarına, seçimin bittiği gün yeniden başladığını söyledi.Yavuz, gündemlerinde Seçim Kanunu'nun değişmesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin bulunduğunu vurguladı.'Cumhurbaşkanının ilk dönemi bu dönem'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili CHP'lilerin ve bazı kesimlerin ortalığı bulandırmayı amaçladığını söyleyen Yavuz, "CHP zihniyeti ve o zihniyetin peşine takıp gidenlerin tüm söylediklerini çöpe atın. Bu konuda ne söylüyorlarsa, yanlış söylüyorlar. Ne söylüyorlarsa, kargaşa çıkarmak adına, kafaları karıştırmak, ortalığı bulandırmak, suyu bulandırmak adına yapıyorlar. Cumhurbaşkanının ilk dönemi bu dönem. Daha önceki dönem anayasa değişikliğinden önceki dönemdi. O dönem parlamenter sistem döneminde, başka bir sistemde seçilmişti" diye konuştu.Ali İhsan Yavuz, seçimlerin erken bir tarihe alınmayacağını da vurgulayarak, şunları kaydetti: "Seçimler 2023 yılında, 18 Haziran'da olacak. Bunun aksi mümkün değil. Hesabınızı kitabınızı ona göre yapın. Biz ona göre yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu en yüksek perdeden söylüyor. Oradaki seçimde de Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın adayıdır, Allah nasip ederse. Önünde de hiçbir engel yoktur."

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ali ihsan yavuz, seçim, ak parti